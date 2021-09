Gass og klima henger sammen – en stund til

Når man følger dagens debatt om avvikling av norsk olje- og gassproduksjon, gir den assosiasjoner til et utsagn fra den tidligere generalsekretæren for Ontario’s Society of Professional Engineers, Paul Acchione: «Because they [politikere] know how to turn a light bulb on and off, they’ll issue policy statements on the most complex engineering system [kraftsystemet] on the planet».

Marianne Synnes Emblemsvåg. Foto: Privat

Jan Emblemsvåg. Foto: P.O. Dybvik

Kraftsystemer har mange elementer som må forstås dypere enn det dagens debatt vitner om.

Dette handler ikke bare om hvem som eventuelt kan erstatte norsk gass – det er det veldig mange som kan. Det fundamentale er at vind- og solkraft trenger balanseringskraft for at vi skal unngå strømbrudd, og for 26 av OECD-landene er gasskraft den viktigste balanseringskraften. Da er det ikke vanskelig å forstå hva som skjer om man avvikler all gassproduksjon (til og med globalt) – da tvinger vi andre land til å bruke andre energikilder.

Tyskland , for eksempel, har på grunn av 25 prosent lavere vindkraftproduksjon i år økt gassforbruket med 15 prosent, bruken av svartkull med 36 prosent og brunkull med 44 prosent, og de ligger i 2021 an til den høyeste økningen i klimagassutslipp siden 1990. I Japan hadde man elektrisitetspriser opp mot 10 kroner per kWh i vinter på grunn av manglende gasstilgang. California kjøper fem små gasskraftverk for å hindre umiddelbare strømbrudd. Dette er virkeligheten.

Skal vi løse klimakrisen, trengs elektrisitetskilder som ikke trenger fossil balanseringskraft, og da blir listen kort. I prinsippet kan vannkraften i Norge balansere vindkraften, men data fra det norske systemet viser at det ikke blir gjort. Dessuten har vi ikke nok elektrisitetsproduksjon til å kunne klare en slik monumental oppgave selv for begrensede deler av det europeiske strømnettet. Det vil også føre til mye høyere elektrisitetspriser i Norge, og vi har mange ideer her hjemme som vil kreve mye elektrisitet – over 50 prosent mer enn Norges produksjon i dag.

Det eneste vi oppnår med å stenge norsk sokkel – utenom den naturlige avviklingen som etter hvert vil skje av seg selv – er at europeiske land blir tvunget til å finne nye løsninger fortere. Det blir ikke vind- og solkraft på grunn av tekniske krav til systempåliteligheten. På kort sikt blir det kull, og Tyskland bygger nå en ny, stor gassrørledning til Russland.

På litt lengre sikt er løsningen moderne kjernekraft. Slike reaktorer følger behovet i strømnettet, og kostnadene er lavere enn norsk vannkraft. Dette er fremtidens energikilde.

Marianne Synnes Emblemsvåg

Jan Emblemsvåg

Ålesund