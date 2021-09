Karbontoll: Veien til nye handelskonflikter?

Forslaget er svært teknisk og vil medføre en rekke nye administrative ordninger, men kort fortalt vil en EU-importør måtte kjøpe sertifikater for å dekke karbonkostnaden fastsatt for det importerte produktet. For eksempel vil det ikke nødvendigvis være mer lønnsomt å kjøpe stål fra Ukraina, enn hvis handelen ble gjort med en leverandør i EU. Kommisjonen mener også at dette vil bidra til en stimulering av karbonincentiver utenfor EU.

Hva så med Norges stilling i denne komplekse situasjonen? Forslaget inneholder unntak for land som selv har det EU mener er tilfredsstillende karbonregimer. Norge er som en del av ETS (European Union Emissions Trading System) på den eksklusive listen over «grønne» land, men det betyr selvsagt ikke at norsk industri kan se bort ifra forslaget og den videre behandling av dette.

En grunnleggende forutsetning for innføringen av en karbontoll er at tiltaket kan defineres som innenfor rammene i WTO-avtalens reguleringer av handelshindringer. Kommisjonen har selvsagt lagt til grunn at forslaget ikke er i strid med dette. Utfordringen er imidlertid at ikke alle ser det slik som kommisjonen: Et eksempel er land som er svært avhengige av importerte materialer – og til dels sterke reaksjoner har allerede kommet fra flere.

I en bredt anlagt artikkel fra 26. juli i Russlands største næringslivsavis, RBC, vies saken stor oppmerksomhet. Overskriften «Slik skal Russland kjempe mot avgiftene» sier sitt, og det gjøres klart fra offisielt hold at Russland ikke vil godta de nye avgiftene som innenfor WTOs ordninger.

Med tanke på at Russland er en av verdens største eksportører av jern og stål til EU, kan ikke motstanden overraske noen. Den australske energi- og utslippsreduksjonsministeren, Angus Taylor har også gått ut og uttrykt bekymring for at dette er starten på «en ny bølge av proteksjonisme (…) som vil feie over verden». Også FNs UNCTAD uttrykker bekymring for at «introduksjonen av CBAM resulterer i en nedgang i eksport fra utviklingsland til utviklede land – som ofte har mindre karbonintensiv produksjon.» På den annen side er det klart at også andre land ser på ordninger ment å fremme det grønne skiftet, herunder USA, der Demokratene i Senatet har tatt til orde for importavgift for «forurensere».

«Fit for 55»-forslagene skal nå gjennom den vanlige lovprosessen i EU. Man skal ikke forskuttere utfallet av den interne prosessen, men det er nok svært lite sannsynlig at forslaget om karbontoll vil gå klar av omfattende handelspolitiske diskusjoner i tiden fremover.

Øystein Arff Gulseth

Partner og leder for EY Tax & Law