Gjør deg selv overflødig

Vi er tilbake på jobb etter ferien. Noen har benyttet sommeren til å skifte arbeidsgiver, men hvordan blir de møtt på den nye arbeidsplassen? Blir de sett og inkludert eller blir de vurdert som konkurrenter som må settes på plass?

Jeg hørte for mange år siden om en kjøpmann som hadde ansatt en ny person, og som brukte mye av den første arbeidsuken sammen med den nyansatte.

En konkurrent av ham hørte dette og ble irritert på seg selv. Han hadde prioritert helt annerledes da han hadde fått en ny medarbeider og tok seg ikke tid til opplæring. Han var for travel. Deretter måtte han bruke tid på å følge opp vedkommende, som gjorde feil. Den førstnevnte kjøpmannen slapp dette fordi han hadde satt den nyansatte i stand til å utføre jobben sin.

Tung innsats tidlig lønner seg. Da får du det enklere etter hvert.

Jeg har løpende medarbeidersamtaler med mine nærmeste kolleger. I bilen, i parken, på kaffebar, på vei til eller fra et møte eller på kontoret.

Har du noen gang hatt som mål å gjøre deg selv overflødig som leder? Sannsynligvis ikke. Jeg har i hvert fall ikke hørt noen uttale dette som et mål noensinne.

Vi er vel alle bekymret for ikke å være tilstrekkelig oppdatert, ikke bidra godt nok til fellesskapet, at andre er flinkere og raskere enn oss, og at vi blir erstattet av andre mennesker eller maskiner.

Kort sagt være overflødige.

Men hva om vi snur på det? Hva om vi jobber med å gjøre oss selv erstattelige?

Som foreldre har vi den innstillingen. Vi lærer våre barn å overta stadig flere oppgaver og roller fra de er små. Etter hvert kan du oppleve at de rydder og gjør rent i huset uten at du har bedt om det, og du applauderer utviklingen.

Hvorfor har vi ikke den samme holdningen på jobb? Hvorfor er vi ikke flinkere til å lære opp neste generasjon kommunikasjonsrådgivere, journalister eller eiendomsmeglere?

Hvis du deler kunnskap og erfaringer med dine kolleger blir ikke arbeidsplassen like avhengig av om du er på jobb eller ikke. Du kan senke skuldrene og bidra på andre områder enn på de vante arenaene.

Hvem er din etterfølger, og hva gjør du i dag for å sikre en sømløs veksling lenger frem i løypen?

Finn din erstatter og bidra til at vedkommende blir en suksess. Du vokser selv på det.

Trond Albert Skjelbred

Partner i Apriil PR