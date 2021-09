Er mange velgere historieløse?

Med stor sannsynlighet vil vi få en ny regjering etter valget ledet av Jonas Gahr Støre. Det er også en stor fare for at to eller alle tre partiene Rødt, SV og MDG blir det parlamentariske grunnlag for en slik regjering.

Rødt er et erklært kommunistisk parti. SV har beveget seg ytterligere til venstre de senere år, og har et sosialistisk program. Med deres forslag til nytt opplegg for arveavgift, vil de langt på vei konfiskere store formuer ved arv. Dette kjenner vi også igjen fra kommunistiske regimer. MDG har på flere politikkområder også beveget seg i sosialistisk retning, i tillegg til sin meget radikale og urealistiske miljøpolitikk. Med Støre som leder har også Ap beveget seg i en mer sosialistisk retning, med programfesting av en mer statskapitalistisk politikk.

Verden har hatt mange stater som er basert på kommunistisk eller sosialistisk ideologi. Felles for alle disse er at de enten har brutt sammen, eller at befolkningen fortsatt lever i stor fattigdom og er frarøvet de mest elementære demokratiske rettigheter.

Det er helt utrolig at mange velgere ikke har fått med seg disse historiske erfaringene. Det er også beklagelig at media i liten grad har tatt opp denne historiske dimensjonen.

Det er stor fare for at vi får en regjering med et parlamentarisk grunnlag så langt til venstre som vi aldri har hatt etter krigen, og kanskje også med et kommunistisk parti (Rødt) som støttehjul til regjeringen.

De borgerlige partiene må i større grad utfordre dette historiske faktum, og hvilke politiske feilgrep vi kan ende opp med.

Kjell Stamnes

Bærum