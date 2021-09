Parkeringsbransjen må åpne sine data

Hvem har vel ikke stått og knotet ved en parkering der de krever at du bruker «deres» app. Appen er ofte så vanskelig å bruke at du har en 50/50 sjanse for å betale for riktig parkering. Man villeder i stedet for å veilede. Noe må skje.

Gøran Hüllert, en mann med lang fartstid i IT-bransjen her i Oslo, tok opp dette temaet på sin Linkedin-side. Litt småforbannet etterlyste han en litt ydmyk holdning fra bransjen rundt deres egne løsninger. Ydmykheten lot vente på seg. I stedet ble han møtt med et skuldertrekk og «hva så» fra en av markedsdirektørene i denne bransjen. Derimot var det nesten 100.000 andre som fikk med seg Görans innlegg og over 100 innlegg i kommentarfeltet, inkludert meg selv.

Slik jeg forstår bransjen. så leier den eiendom fra gårdeiere og fremleier dette til oss bilister. Forretningsmodellene mellom gårdeiere og fremleier skulle jeg anta besto av både en fast og en «cut» av totalen som parkeringsselskapene får inn. Det som forundrer meg og mange andre, er den totale mangelen på kundeservice overfor brukerne av eiendommene.

Et eksempel er Nydalen, hvor Avantor er gårdeier. Det er umulig å finne frem i appen. Med minst fem forskjellige parkeringssoner i en omkrets på 500 meter blir man lett lurt av både app og GPS. Avantor og parkeringsselskapet tjener penger på bøter, mens vi som både ønsker å betale for parkering og ikke minst å handle hos dem som leier av Avantor får en dårlig opplevelse. Insentivene for å lage gode opplevelser også for de som må bruke bil er helt fraværende.

Hva er så løsningen? Slipp innovasjonen fri! Pålegg gårdeiere og parkeringsselskapene å legge ut sine datastrømmer og API-er. Såkalte API gjør det mulig for andre å integrere løsninger og lage bedre og mer innovative apper som konkurrerer om å gjøre det lettere, og ikke vanskeligere, for deg å parkere.

I første omgang bør gårdeiere kreve dette av sine parkeringspartnere, om dette ikke lar seg gjøre, bør Oslo kommune forskriftsfeste et krav om åpne data. Da vil insentivet flytte seg fra å villede til å veilede, de som lager de beste appene vil vinne oss som kunder, og det er fullt mulig å ha gode forretningsmodeller på dette. Jeg er i hvert fall villig til å betale litt for å unngå unødvendige bøter når man forsøker sitt beste på å betale.

Slik det er i dag så fungerer ikke markedskreftene. Det blir færre og færre parkeringsplasser da er det enda viktigere at vi har gode løsninger. Da må vi slippe dataene fri!

Må snu: Parkeringsaktørene må få incentiver som styrker konkurransen, skriver Fredrik Syversen, IKT-Norge Foto: IKT-Norge

Fredrik Syversen

Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge