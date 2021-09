Klimapolitikk som styrker OPEC er meningsløs

Det er feilslått å gjøre land i Midtøsten til oljemonopolister. Det gir dem makt og kapital til å styre utviklingen i en helt annen retning enn våre liberale demokratier er tjent med. I motsetning til OPEC, bruker Norge mye av inntektene til å utvikle mer energieffektive og miljøvennlige løsninger. Kulturen i norske styrerom er annerledes enn i Midtøsten.

I Norge vil en rask stans for petroleumsnæringen bety massiv arbeidsledighet, store kutt i inntekter og trolig sosial uro. Folk som frykter for å miste jobb, hus og hjem, pleier sjelden å være opptatt av miljøsaken. Statsbudsjettet vil miste flere hundre milliarder kroner, og vår handelsbalanse vil stupe.

Aktivistene tror det blir en «mild overgang» å stanse letevirksomhet og nye prosjekter, men opprettholde eksisterende felt. Det er ikke er et «mildt tiltak», for det vil kutte rundt 70 prosent av næringens omsetning over natten. Drift og vedlikehold av plattformene utgjør bare 30 prosent. Stans i ny aktivitet vil kutte 175 milliarder kroner fra norsk økonomi. Nedturen i norsk økonomi i 2015 blir bare en fartshump til sammenligning.

Selv om verden over tid klarer bli selvforsynt med strøm fra fornybar energiproduksjon og kjernekraft, så er olje og gass viktige ingredienser i mange industriprosesser. Over 20 prosent av global oljeproduksjon går til industriell bruk. Siden vi produserer petroleum mer miljøvennlig enn de fleste andre bør vi være en nasjon som viderefører petroleumsindustrien, ikke avvikler den. Petrokjemisk industri bør flytte til Norge, ikke bort fra Norge.

Jeg tror sterkt at fremtiden domineres av rimelig fornybar energi og kjernekraft. Vi må jobbe målrettet med å bredde ut næringslivet vårt. Vi må fortsette satsingen på vannkraft for vår hjemlige strømforsyning. Vi må stimulere utvikling og nyskaping videre innen mer miljøvennlig petrokjemi, mer fornybar energi, «grønn» aluminium, «grønn» ammoniakk, «grønn» skipsfart og bærekraftig hydrogen. Ikke alltid fordi vi har et stort hjemmemarked, men fordi vi kan være ledende som eksportør. Men de globale volumene er så store at det tar tid å endre verden. Vi må sikre at denne vekslingen skjer uten å skape sosial uro, undergrave vårt næringsliv eller leke med autoritære ideer.

Miljøpolitikk må handle om resultater, ikke om gode intensjoner. Det hjelper ikke om aktivister kjemper for en «grønn revolusjon» dersom det i askene av revolusjonen ligger en verden med økte utslipp, mer makt til verdens autoritære energistater, flere ekstremt fattige og et norsk næringsliv med svekket konkurranseevne.

Store tap: Hele 70 prosent av oljenæringens omsetning er knyttet til investeringer og utbygginger, så oljestans er ikke et «mildt» tiltak, mener Ketil Solvik-Olsen. Foto: NTB

Ketil Solvik-Olsen,

Nestleder, Fremskrittspartiet