Melker kyrne mer med mindre fôr?

Ifølge SSB er det bare 20 prosent av de nyetablerte bedriftene som eksisterer etter fem år. Vi spurte derfor politikerne hva de vil gjøre for å bedre forholdene for etablererne og SMBene, som jo skal danne ryggraden i det grønne skiftet.

Under debatten fikk vi bekreftet at «alle» støtter SMBene og vil at det skal etableres nye og levedyktige bedrifter. Men når det kommer til realitetene, er politikernes vilje og virkemidler høyst forskjellige og til dels tvilsomme.

For eksempel vil Arbeiderpartiet og SV øke formuesskatten. De synes å glemme at mange aksjonærer og eiere av SMBer ikke har penger på bok. Særlig ikke gründerne. De må derfor ta ut penger fra bedriftene for å betale formuesskatt. Det gjør at egenkapitalen tappes over tid, og bedrifter som eies av nordmenn stiller svakere i konkurransen enn de som eies av utlendinger, ettersom nesten ingen land utenom Norge har formuesskatt.

Fra rødgrønn side ble det under debatten i Sandefjord sagt at forskere fra Statistisk sentralbyrå har funnet ut at økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser, og ikke færre. For det første er undersøkelsen høyst omstridt i fagmiljøene. Men verre er det at SSB-forskernes konklusjon åpenbart er helt urimelig og virkelighetsfjern, og at de som sto bak undersøkelsen umulig kan ha sett en virkelig bedrift.

Selv vokste jeg opp på et småbruk ved Mo i Rana. Der hadde vi to kuer. Hverken far min eller andre i bygda ville ha trodd på noen som hevdet at det ville bli mer melk om vi tok fra kyrne en del av fôret.

Til koret av politikere som hevder at økonomisk ulikhet er det verste av alle onder, vil jeg påpeke at det foreligger seriøs forskning som viser at folk faktisk ønsker økonomisk ulikhet i samfunnet. De vil at de som gjør en ekstra innsats, har særlig talent og utvikler det, eller som tar risiko ved å etablere ny virksomhet, skal kunne få en belønning for det. Uten den muligheten blir det ikke noe av det grønne skiftet og få nye og varige arbeidsplasser i fremtiden.

På debattmøtet hadde vi også en sekvens som dreide seg om det skrikende behovet for personer med fagbrev, og for bedre ordninger som kan sikre flere lærlinger i bedriftene. Her var paneldeltakerne heldigvis svært enige om at man virkelig må ta et skippertak, og meningsforskjellene om virkemidlene fortonet seg små. Det er jo noe.

Sverre Hanssen

Seriegründer og 80-prosenteier i Enwa AS