– Vi må ta vare på forspranget

Når man snakker om det nye mobilnettverket, 5G, handler det ofte om hva forbrukere kan forvente — og det med god grunn.

Raskere dataoverføring er hovedgrunnen til at det investeres stort i 5G-utbygging på verdensbasis. Den nye teknologien utfordrer oss til å tenke nytt og stort. Det ligger et gigantisk potensial i industrien.

5G vil skape grobunn for store fremskritt innen automatisering, datadrevet analyse og kunstig intelligens. 5G-nettverket vil legge grunnlaget for at industribedrifter i sanntid kan styre, håndtere og få oversikt over alt som skjer på oljeplattformen, kraftstasjonen eller fabrikkgulvet.

Når industrien tar i bruk neste generasjons mobilnett og den nyeste industrielle teknologien, kan Norge bli et globalt utstillingsvindu for hva som er mulig. Det krever satsing på tvers av næringer og sektorer.

Under korona ble digitaliseringsprosesser som tidligere ville tatt år, løst på kort tid. Det viser at fra kriser kommer også muligheter. Klimautfordringen gjør at omstillingen uansett må skje raskere.

I tiden fremover vil enheter tilkoblet internett snakke med hverandre, «tingenes internett». Man forventer at antall tilkoblede enheter vil øke fra 700 millioner til 3,2 milliarder innen 2023.

Når alt, fra den minste sensoren til den største maskinen, skal på nett, må man ha et mobilnettverk som kan håndtere all trafikken. Dette problemet vil 5G løse. Da åpner mulighetene seg.

Forbedringer innenfor hastighet, kapasitet og pålitelighet vil hjelpe industrien å frigjøre og utveksle data nærmest uten forsinkelser, og bruke dataene for å forbedre arbeidsprosesser og kundeopplevelser.

5G-teknologien vil gjøre det mulig å dele opp selve nettet, noe som kalles «skivedeling» («network slicing»). Da kan forskjellige deler av samfunnet — industrien, nødetatene, forskningsmiljøer og andre — få sine egne virtuelle skiver, atskilt fra nettrafikk fra selvkjørende biler, smarttelefoner og annen forbrukerteknologi.

Skivene kan skjæres enda tynnere. For en fabrikk kan dette bety at én skive håndterer dataintensiv trafikk som videostrømming med høy oppløsning via en robot, og en annen skive fanger opp data fra sensorer. Forskjellige skiver kan konfigureres med forskjellige sikkerhetsnivåer, noe som vil skape et nytt landskap for cybersikkerhet.

Det er bred støtte om å satse på teknologi som ett av flere virkemidler for å nå klimamålene.