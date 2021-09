Digitaliseringsvalget

Gapet mellom økende utgifter og synkende inntekter vil bli større, behovet for nye jobber er økende, og vi må løse store samfunnsutfordringer innen bærekraft, helse, inkludering og skole.

Digitalisering og bruk av ny teknologi spiller en avgjørende rolle på alle disse områdene, men vi må satse mer og ta nye grep for å lykkes.

Noen områder blir særlig viktige:

Pandemien har vist hvordan god bredbåndsforbindelse er avgjørende for arbeid, bruk av offentlige tjenester, og ikke minst sosial deltakelse. Stortingsmeldingen om digital grunnmur, som kom tidligere i år, understreket betydningen den digitale infrastrukturen har for hele samfunnet. Samtidig viser meldingen for lave ambisjoner på området, særlig knyttet til bredbåndsutbygging. Abelia mener målet må være at minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund i løpet av 2025. Norge må ta steget inn i gigabitsamfunnet.

Øystein E. Søreide. Foto: Abelia

Norsk dataøkonomi gir allerede en årlig verdiskaping på 150 milliarder kroner, med potensiale til å dobles innen 2030 ifølge Menon Economics. Enda viktigere, vi må bruke data for å skape bedre offentlige tjenester, redusere offentlige utgifter og løse samfunnsproblemer knyttet til eksempelvis helse og bærekraft. For å hente ut verdien av data må vi først og fremst få på plass tiltak, regelverk og incentiver som bidrar til at det offentlige deler data i større grad enn i dag, og at næringslivet bygger datadrevne økosystemer.

Teknologiutviklingen og den digitale transformasjonen både åpner for, og krever at, vi skaper nytt og enda bedre samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor. Et samspill som vil gi økt innovasjon, bedre tjenester og større verdiskaping. Vi trenger en offentlig sektor som omfavner innovasjon i offentlig tjenesteyting, og samtidig bidrar til næringsutvikling og styrket norsk konkurransekraft. I stedet for å begrense, må vi derfor utvide bruken av kompetansen i rådgivernæringen.

Mangelen på teknologikompetanse i Norge er dessverre et velkjent problem. Dette rammer ikke bare næringen, men vår evne til å lykkes med den omstillingen som må til. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse risikerer Norge et årlig verditap på over 2 milliarder kroner om man ikke klarer å fylle gapet mellom antallet arbeidstagere med riktig kompetanse og etterspørselen fra arbeidslivet frem mot 2030. Derfor trenger vi flere IKT-studieplasser, incentivordninger for livslang læring og vi må gjøre det langt enklere å hente inn kompetanse internasjonalt.

Uavhengig av hvem som blir valgets vinnere og tapere – de neste fire årene må det satses tungt på teknologi og kompetanse. Vi benytter anledningen til å ønske alle et riktig godt digitaliseringsvalg.

Øystein E. Søreide

Administrerende direktør i Abelia