Hva skal drive veksten?

Investeringene er helt sentrale i konjunkturutviklingen. I SSBs kvartalsvise investeringsundersøkelse oppgir bedriftene innen de viktige næringene oljeutvinning, industri og kraftforsyning sine investeringsplaner for i år og neste år. Ifølge den siste undersøkelsen fra august er det kun industrien i 2022 som representerer et lyspunkt.

I figuren er anslag for den samlede veksten i disse tre næringene basert på investeringsundersøkelsen lagt inn. Det er systematikk i hvordan anslagene fra investeringsundersøkelsen gitt på ulike tidspunkt i forhold til investeringsåret, treffer de faktiske investeringene. Anslagene for de tre næringene er hver for seg derfor forsøkt justert for denne systematikken. I tillegg forutsettes et implisitt anslag på 2 prosent årlig prisvekst i de oppgitte anslagene.

Ifølge disse beregningene skal oljeinvesteringene på årsbasis falle bare litt i år, men om lag 15 prosent neste år. Investeringene i kraftforsyning ser ut til å falle rundt 20 prosent hvert av årene. Industriinvesteringene på sin side kan komme til å holde seg på 2020-nivå i år, og deretter stige med nær 10 prosent neste år. Som figuren viser, vil investeringene i de tre næringene til sammen da kunne falle med mellom 10 og 15 prosent neste år, etter å ha falt om lag 5 prosent i år.

Boligbyggingen har lenge vært et lyspunkt under pandemien. Drevet av lave renter og høy boligprisvekst har boliginvesteringene et overheng inn i andre halvår på over 5 prosent. Andre halvår startet imidlertid med at nesten hele overhenget forsvant, men en kraftig nedgang i juli. Når luften fortsetter å sive ut av boligprisene, renteøkningene begynner og materialprisene er himmelhøye, har prognoser som baserer seg på kraftfulle impulser fra denne kanten kanskje forregnet seg.

En titt i bakspeilet viser at etterspørselsveksten ut første halvår i år foruten fra det offentlige, varekonsum og boliginvesteringer, har overraskende kommet fra tradisjonell vareeksport. Men også der viser juli-tallene en skikkelig sprekk, med en nedgang på over 7 prosent.

Konkurranseevnegevinsten fra korona-svekkelsen av krona er nå borte, og utsiktene for veksten i verdensøkonomien svekkes av de nye mutasjonene, stedvis lite vaksinering og nye flaskehalser. Utenlandske turister vil uten tvil bidra til å trekke tjenesteeksporten opp framover. Men denne positive aktivitetseffekten vil motsvares av at nordmenn ferierer mer i utlandet.

Aktiviteten i norsk økonomi kan komme til å utvikle seg ganske godt på kort sikt. Utviklingen videre vil kunne preges av moderate impulser fra nettoeksporten og investeringsfall i viktige næringer. Farten i økonomien kan dermed bremses kraftig opp neste år, med mindre det kan trekkes nye vekst-kaniner opp av hatten. De mest nærliggende kan være offentlig etterspørsel og ulike forhold knyttet til omlegging til mer klima- og naturvennlig produksjon. En omlegging til mer bærekraftige oljepengebruk etter pandemien begrenser imidlertid mulighetsområdet for slike kaniner.

Sjeføkonom Torbjørn Eika, KS. Foto: Are Haram

Torbjørn Eika

Sjeføkonom, KS