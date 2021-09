Kinas innstramming er godt nytt fra et investorperspektiv

Et godt eksempel er saken om en av Kinas største internettselskaper, Alibaba Group. Tidligere i år fikk selskapet en rekordstor bot for å ha misbrukt sin markedsdominans, og for å tvinge samarbeidspartnerne inn i ulovlige avtaler om eksklusivitet. Alibabas samarbeidspartnere har klaget over dette i lang tid, og hovedkonkurrenten JD.com kastet lys over problemstillingen offentlig i 2017. Alibaba har fremstått angrende etter at de ble bøtelagt, og selskapet har lovet å sørge for orden i egne rekker.

Internett har gitt nye muligheter for forretningsdrift, og tilsynsmyndigheter over hele verden har ennå ikke tilpasset lovene sine i tilstrekkelig grad for å ta høyde for veksthastigheten til disse selskapene. I tillegg kommer den enorme samfunnsmessige innflytelsen selskapene kan få. Vi forventer at det snart vedtas flere lover om internettselskapenes atferd.

Selv om vi langt på vei ønsker å være påpasselige når det kommer til å investere i kinesiske selskaper, så betyr størrelsen på den kinesiske økonomien, og den internasjonale posisjonen i internasjonal handel, at det er umulig å ignorere Kina.

Vi mener det er minst to avgjørende faktorer som kan forklare den betydelige velstandsøkningen i Kina de siste 40 årene. Dels har Kina tatt til seg en kapitalistisk, fri markedsøkonomi, moderne vitenskap og teknologi. Så lenge landet ikke vender ryggen til disse prinsippene, er det en god sjanse for at både innenlandske og internasjonale selskaper med virksomhet i Kina fortsatt kan vokse. Dessuten er det stor sannsynlighet for at nye reguleringer og regler vil bidra til et sunnere næringsliv på lang sikt.

Vi i SKAGEN er ikke tilhengere av prisspekulasjon, men det er likevel vanskelig å ikke bli begeistret når prisene faller. I løpet av året har vi sett flere muligheter i kinesiske aksjer, og har av samme grunn kjøpt mer enn vi har solgt. Vi er fortsatt vaktsomme for permanente og skadelige endringer i investeringsmiljøet for private selskaper og investorer. Men det er fortsatt verdsettelsen vi legger til grunn for investeringsbeslutningene våre, og derfor kjøper vi når prisen er riktig, selv om det betyr at vi går mot strømmen.

Aksjeanalytiker Desmond Wee og porteføljeforvalter Fredrik Bjelland

Skagen Kon-Tiki