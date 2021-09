Brønnøysund-venting skaper problemer

Flere av Regnskap Norges medlemmer har det siste året kontaktet oss for å orientere om lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene. Dette er bekymringsfullt og skaper store problemer for lokalt næringsliv over hele landet. Behandlingstiden er i enkelte tilfeller på tre til fire uker, og har i sommer vært på over en måned. For noen år tilbake var behandlingstiden for innkommende elektroniske registermeldinger gjerne ikke mer enn tre–fire dager.

Situasjonen er svært uheldig for nye selskaper som er avhengige av å være registrert for å kunne kjøpe varer og tjenester – fordi de gjerne må oppgi et organisasjonsnummer de ikke har. Med tanke på tiden vi er inne i og konsekvensene pandemien har hatt for næringslivet, er det viktigere enn på lenge at nye selskaper kommer i gang raskest mulig.

Regnskap Norge har kontaktet Brønnøysundregistrene om problemet. Forklaringene på den lange saksbehandlingstiden er økt volum i antall saker, nedgang i ressurser og den økonomiske situasjonen. Dessverre forventes ikke forbedringer på saksbehandlingstiden med det første, til tross for at antallet saker forventes å øke i tiden fremover.

Lang saksbehandlingstid skaper problemer for næringslivet. Regnskap Norge mener det er kritisk at det settes av tilstrekkelige midler i statsbudsjettet til at Brønnøysundregistrene kan ta unna saker uten å være en flaskehals for næringslivet.

Vil ha ressurser: Rune Aale-Hansen, adm. direktør, Regnskap Norge. Foto: Iván Kverme

Rune Aale-Hansen

Adm.direktør, Regnskap Norge