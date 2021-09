Innebærer allemannsretten at det er fritt frem?

Dersom utøvelsen av allemannsretten skjer på en måte som ikke er tillatt etter friluftsloven, har grunneier en bortvisningsrett. Det samme gjelder dersom man ved utøvelse av allemannsretten opptrer hensynsløst eller utsetter eiendommen for skade eller ulempe. Eventuelle skader på eiendommen, eksempelvis som følge av forsøpling eller hærverk, vil kunne kreves erstattet etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

Som grunneier har man også rett til å sette opp skilt som forbyr utøvelse av visse former for aktivitet, forutsatt at aktiviteten uansett ikke er tillatt etter friluftsloven. Skilt med teksten «adgang forbudt» el. vil altså kun være tillatt dersom det er satt opp i et område der friluftsloven ikke åpner for ferdsel.

Stengsler i form av gjerder og andre hindringer kan man som grunneier oppføre dersom man kan påvise en «berettiget interesse». Vilkåret vil ikke være oppfylt dersom den eneste hensikten med stengselet er å hindre lovlig ferdsel. For at grunneieren skal ha en «berettiget interesse» må det kreves noe mer, for eksempel at stengslet er nødvendig av næringsmessige hensyn eller for ivaretakelse av beitedyr.

Stengslet må heller ikke være til «utilbørlig fortrengsel» for allmenhetens utøvelse av allemannsretten. I dette ligger at stengselet ikke må være mer omfattende enn nødvendig, hvor det må foretas en avveining mellom eierens og allmenhetens interesser.

Ulovlig oppførte forbudsskilt og stengsler kan kreves fjernet av friluftslivforvaltningen. Brudd på friluftslovens regler kan være straffbart.

Senioradvokat Rune Mykkeltvedt, Advokatfirmaet Hjort Foto: Advokatfirmaet Hjort

Advokat og partner Liv Zimmermann, Advokatfirmaet Hjort Foto: Advokatfirmaet Hjort

Rune Mykkeltvedt (senioradvokat) og Liv Zimmermann (advokat og partner)

Advokatfirmaet Hjort