Olje og gass skal avvikles, ikke utvikles

Både sittende og kommende statsminister skal «utvikle, ikke avvikle» olje- og gassvirksomheten. BI og SSB har regnet på statens inntekter om vi i stedet for «business as usual» hadde avviklet sektoren i et «cash in and exit»-scenario. Konklusjonen er at for staten blir inntektene om lag de samme.

BI/SSB brukte Finansdepartementets basisprognose som grunnlag for «business as usual»-caset. Den innebærer synkende produksjon med betydelig lete- og utbyggingsvirksomhet. Det reflekterer at vi skal avvikle, ikke utvikle norsk olje og gassvirksomhet.

Et scenario med statlig engasjement for investeringer i fremtidig verdiskaping ga best resultat. I BI/SSB-analysen er caset illustrert som en satsing på havvind, etter mønster fra oljeregimet vi har hatt. Hvilke satsinger som er å foretrekke kan ligge, men det grønne skiftet vil kreve betydelig statlig engasjement.

At vi gjerne skulle utvikle noe på skuldrene av den kompetansen olje- og gassbransjen har bygget opp er innlysende. Antakelig vil markedsaktørene gjøre det best uten sugerør i statskassen, som de gjorde etter langt spedere miljøer, til eksempel dem man fant rundt Tandberg og senere Norsk Data.

Vi kommer til å stenge ned. Det må være best å gjøre det litt etter litt, mens vi høster finansielle resultater av etablert produksjonskapasitet. Noe av investeringsvolumet som faller bort erstattes av oppryddingsaktiviteter og klimatilpassingstiltak. Markedsaktørene vil vise at de kan anvende sin kompetanse på nye måter. Utover det har fellesskapet ressurser og oppgaver nok til å fylle ordrebøkene i lang tid. Det er ikke sikkert vi har det når fossil-kundene er borte.

Sverre Nagell Bjordal. Foto: Privat

Sverre Nagell Bjordal

Siviløkonom