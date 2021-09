Facebook og Ray-Bans nye smartbriller – Henger GDPR med?

Slik vi ser det vil nok likevel bruk av smartbriller stille seg noe annerledes enn ved ordinær kamerabruk. Dersom brillene brukes sammen med bildegjenkjenningsfunksjoner, kan det oppstå spørsmål tilknyttet ansiktsgjenkjenningsteknologi, som igjen vil reise ytterligere personvernrettslige problemstillinger. Videre er det etter vårt syn et interessant spørsmål om bruk av LED-lys ivaretar kravene til et gyldig samtykke, som forutsetter et eksplisitt og aktivt samtykke etter å ha fått relevant informasjon. Muligheten til å motsette seg fotografering ved bruk av smartbriller er trolig mindre enn ved bruken av et ordinært kamera/smarttelefon, som er en «handling» som er velkjent for de fleste. Videre har tilbakemeldingene så langt vært at lyset er vanskelig å se, og det er sannsynlig at man må kjenne teknologien for å skjønne hva LED-lyset betyr. Vil for eksempel eldre generasjoner forstå dette og motsette seg kameraopptak?

Foreløpig er brillene ikke tilgjengelige i Norge, og av EUs medlemsland er det kun mulig å få kjøpt brillene i utvalgte butikker i Italia. Det blir spennende å følge utviklingen av brillene og hvilke problemstillinger disse reiser under GDPR i fremtiden, særlig med tanke på at teknologiske fremskritt kan avansere brillenes funksjoner ytterligere. Spørsmålet er da om GDPR henger med eller kan bli en brems for slik ny teknologi.

Camilla Hagalien

Advokatfullmektig i Simonsen Vogt Wiig

Malin Tønseth

Partner og advokat i Simonsen Vogt Wiig