Finanspressen lever i stor grad av rykter og spekulasjoner på markedet. I arbeidet med slike saker kan det oppstå vanskelige spørsmål om forholdet til reglene om innsidehandel og markedsmanipulasjon. Utgjør slike rykter i seg selv innsideinformasjon, og kan publiseringen av dem rammes av forbudene? I hvilken grad skal myndigheter og domstoler overprøve den journalistiske virksomheten uten å trå pressefriheten for nær?

Disse grunnleggende spørsmålene er kjernen i en sak som verserer for EU-domstolen.

Saken har sin bakgrunn i et overtredelsesgebyr ilagt av det franske finanstilsynet. Grunnlaget var at en britisk journalist hadde publisert to artikler som omtalte markedsrykter om oppkjøp av to selskaper til en spesifikt angitt pris, godt over gjeldende kurs. Kort tid før de to artiklene ble publisert, hadde journalisten hatt telefonisk kontakt med flere personer bosatt i Storbritannia. Disse kjøpte aksjer i selskapene, som de solgte med gevinst da aksjekursen steg etter publiseringen.

Det franske finanstilsynet mener at informasjonen om de forestående artiklene som gjenga markedsryktene, utgjorde innsideinformasjon og ila derfor journalisten 40.000 euro i overtredelsesgebyr.

Journalisten nekter for å ha diskutert artiklene med dem som kjøpte aksjer i selskapene, og mener at informasjonen om artiklene uansett ikke kan anses som innsideinformasjon fordi de mangler den nødvendige presisjonen som kreves. Journalisten anfører også at pressefriheten er krenket.