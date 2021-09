«Bolig blir sak nummer én når SV skal drive valgkamp i Oslo» uttalte partileder Audun Lysbakken i valgkampinnspurten. Han mener høye boligpriser i Oslo er et «enormt problem». Valget er over. SV styrket seg kraftig i Oslo. Nå skal de levere billige boliger til «de som jobber på sykehus, i eldreomsorgen, på skolene våre og kjører trikkene og bussene våre.» Nå er det visstnok «vanlige folks tur» til å kjøpe billige boliger.

Byrådet i Oslo med Raymond Johansen i spissen har som mål at 20 prosent av boligene i Oslo skal være rimeligere enn de man i dag kan kjøpe eller leie i det åpne markedet. Løsningen er å etablere en såkalt tredje boligsektor. I sitt budsjettforslag for 2022 har de satt av 10,7 millioner kroner til formålet. 1,3 millioner mindre enn for inneværende år. I tillegg har de satt av 50 millioner kroner for kanskje å etablere et boligkontor, en gang. Et kontor som skal ha ansvaret for kjøp, salg og leie av de billige boligene som ennå ikke finnes, og passe på at ingen misbruker ordningen som ingen foreløpig vet noe om.

Først må det bygges billige boliger, og det mener venstresiden at kommunen skal gjøre. Høyre mener det er få gode eksempler på at Oslo kommune som byggherre er i stand til å bygge noe som helst rimeligere enn de profesjonelle aktørene. Det er knapt det kommunale byggeprosjektet i nyere tid som ikke har gått på betydelige budsjettsmeller. Skrekkeksempelet er kanskje bruken av en kvart milliard kroner på å utrede ny brannstasjon på Bryn, for deretter å skrote hele prosjektet fordi man ikke hadde tatt høyde for at bygningen måtte ha vegger, og innvendige ganger.

I Oslo skal det ifølge byrådssekretær Rasmus Reinvang fra Miljøpartiet bygges billige boliger «med en god, men enkel standard.» Da den svenske regjeringen bygget 1 million billige boliger mellom 1965 og 1975 bygget dem med «enkel standard.» Rinkeby utenfor Stockholm, Rosengård utenfor Malmø er blant drabantbyene som ble bygget i den perioden. Områder som i dag er kjent for alt annet enn å være trygge og trivelige boligområder.

Siden SV og de andre byrådspartiene i realiteten har lovet alle med helt gjennomsnittlig årsinntekt billigere boliger vil de aller fleste være kvalifisert som mulig kjøper. Da kan det oppstå en kø av kjøpere, men byrådet har allerede tanker om å innføre en bonusbasert køordning. Et boligpoengsystem hvor det å ha «en viktig sosial rolle i bydelen, som for eksempel å være fotballtrener kan være noe som gir poeng» for å sitere Reinvang. Det åpner for en slags skjønnhetskonkurranse blant byens boligkjøpere. Kanskje vil byrådet skrive om L’Oreals gamle slagord; Billig bolig, men bare hvis du fortjener det.

Det er ikke billige luftslott folk på boligjakt i Oslo trenger. Det er bolig. Byrådet må få opp reguleringstakten. Det må gå raskere fra en utbygger legger frem planene sine til de kan starte å bygge. Byrådet må dessuten oppheve det lokale forbudet mot å bygge arealsmarte sentrumsnære boliger. De som ønsker at prisveksten skal gi seg behøver trolig ikke vente på resultatet av regjeringsforhandlingene siden sentralbanksjefen allerede har varslet seks rentehevinger.

Anne Haabeth Rygg, Leder av Oslo Høyres bystyregruppe Foto: Nicolas Tourrenc

Anne Haabeth Rygg

Leder av Oslo Høyres bystyregruppe