Et drøyt år etter at rekonstruksjonsloven kom på plass, er status at mange selskaper er reddet fra konkurs. Flere burde likevel vurdere å benytte mulighetene i den nye loven.

Våren 2020 ble det vedtatt en midlertidig lov om rekonstruksjon, en norsk «chapter 11- lov». Loven gir levedyktige virksomheter som under normale omstendigheter er lønnsomme, men som ikke klarer å betjene gjelden, mulighet til å forhandle med kreditorene for å unngå konkurs.

Erfaringene med loven er så langt veldig gode. Det er blitt åpnet rekonstruksjon i 26 selskaper. Fasit er:

Tretten bedrifter er reddet fra konkurs

Åtte bedrifter er tatt under konkursbehandling

Fem bedrifter forhandler fremdeles med kreditorene.

Mest kjent er de vellykkede forhandlingene i flyselskapet Norwegian. Andre eksempler er seismikkselskapet Axxis Geo Solutions og kleskjeden Polarn O. Pyret. Vi har også bistått større aktører i restaurant- og bygningsbransjen.

Rekonstruksjonsloven inneholder verktøy og åpner for kreative og fleksible løsninger for å redde virksomheter som sliter. Kort sagt er det meste mulig, forutsatt at kreditorene tilbys en løsning som er bedre enn konkurs. Mange har fått øynene opp for disse mulighetene. Det er likevel grunn til å spørre om flere burde vurdere å benytte den nye loven. I Sverige innledet om lag 300 bedrifter rekonstruksjonsforhandlinger i 2020.

For virksomheter som har skjøvet betalingsforpliktelser foran seg under corona-tiden, og som allerede nå ser at det blir vanskelig å betjene gjelden, er det ingen grunn til å vente med å tenke på rekonstruksjon. Per 15. mars beløp eksempelvis utsatte skatte- og avgiftskrav seg til i underkant av fem milliarder kroner. Disse skal nedbetales i avdrag fra og med 31. oktober. Det er grunn til å tro at flere også har skjøvet på andre krav.

Vi frykter at mange bedrifter sitter på gjerdet og inntar en «vente og se»- holdning når det gjelder utsatte forpliktelser. Dette kan bli skjebnesvangert når gjelden skal gjøres opp, fordi konkurs da kanskje er eneste utvei. Et sentralt suksesskriterium for en vellykket rekonstruksjon er å komme i gang før kreditorene har begynt å banke på døren. Andre suksesskriterier er:

God planlegging gjennom analyse av gjelds- og kreditorbildet for å sikre finansiering av driften, utbetaling av dividende og fremtidig arbeidskapital.

Tilstrekkelige menneskelige ressurser til å drive virksomheten, samtidig som man forhandler om gjennomføringen av rekonstruksjonsplanen.

Rekonstruksjon bør inngå i vurderingen hos alle aksjonærgrupper, finansielle «stakeholdere» og investorer for å bidra til at gjeldstyngede virksomheter som har livets rett, overlever.

Robert Jensen, advokat og partner, Kvale. Foto: Kvale

Robert Jensen

Advokat og partner, Kvale

Jon Skjørshammer, advokat og partner i Kvale Foto: Are Haram

Jon Skjørshammer

Advokat og partner, Kvale