En undersøkelse gjennomført av Norstat angående dagligvarer på nett på oppdrag fra StrongPoint viser en stor latent etterspørsel etter et netthandelstilbud for dagligvarer også utenfor Stor-Oslo. Mulighetene som ligger i å utnytte en butikkmasse spredt over det ganske land er store. Men de må tas.

Alternativet – å jobbe som alltid og vente på at andre aktører skal spise de lojale kundene som handler dagligvarer på nett – vil gjøre dagligvarebutikkene til en forbannelse. Det er bare et spørsmål om tid.

Dagligvareaktørene har en stor oppgave foran seg: Etablere eller forsterke sitt netthandelstilbud på en effektiv måte der fordelene ved butikkmassen utnyttes, f.eks. gjennom plukk i butikk og etablering av såkalt automatisert Micro Fulfilment Centers (MFC), robotisert lagerplukk – blant annet utviklet av AutoStore – nært eller i tilknytning til butikk. Man skal ikke lengre enn til Sverige for å se resultatet av offensive dagligvarekjeder på nett: En nær dobbel så stor andel dagligvarehandel på nett som i Norge, samtidig som over halvparten av dagligvareordre hentes i eller ved butikk. Svenske dagligvarekjeder går definitivt opp stien til velsignelse for butikkene.

Samtidig må kjedene inspirere kundene til merkjøp i butikk, og ikke minst bli betydelig mer kostnadseffektive, både oppstrøms og i butikk. Bruk av teknologi er en åpenbar del av løsningen – såfremt man ikke anser «forbannelsesstien» som en farbar vei.

Norge, med høy grad av digital kompetanse og fravær av virkelig lave lønninger, har de beste forutsetninger til å lede an utviklingen innen dagligvaresektoren. Mens roboter fremsto som sci-fi for kun kort tid siden, vil vi snart se humanoide roboter fra Halodi Robotics, en gründerbedrift med utspring i Moss, i butikkmiljøer for å effektivisere butikkdrift. Elektroniske hylleetiketter og selvbetjeningsløsninger er gitt. Snart vil «just walk out»-lignende teknologi innta butikkene. Veksten i dagligvarehandel på nett vil også fortsette. Alt muliggjort av teknologi som i stor grad utvikles i Norge.

Handelsteknologiselskapene vil lykkes både i og utenfor Norges landegrenser. Men hva skjer med dagligvarebutikkene? Vil de være en fortsatt velsignelse for kunder og kjeder eller blir de en forbannelse? Utfallet på endringene ligger i hendene på dagligvarekjedene.

Jacob Tveraabak

Konsernsjef i StrongPoint