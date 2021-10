Hegnar burde kreve skolepengene tilbake

Trygve Hegnar er igjen på banen for å demonstrere sin manglende kunnskap om og forståelse for hele banale økonomiske sammenhenger. Det er mildt sagt imponerende. Han erkjenner på sett og vis at prisene bestemmes av kjøpekraft. Det er bra. Og på et minimumsnivå fra en økonom.

Likefullt presterer han å si at:

«Det bondelagslederen ikke klarer å snakke seg bort fra, er at matvarene i Sverige er billige for nordmenn».

Men hallo! Selvsagt er matvarene i Sverige billigere for nordmenn. Og enda billigere er de i Albania. For nordmenn. Der koster de nærmest ingenting.

Men hva en økonom som Hegnar mener med dette våset er faktisk helt umulig å forstå. Han burde kreve skolepengene tilbake. Selv om han ikke måtte betale noen. Fordi tyskerne skjønner at det er lurt å gi folk utdannelse. Uansett hvilket land du kommer fra. Jeg har faktisk studert på det samme tyske universitetet som Trygve Hegnar. Og jeg gremmes.

Anders Nordstad



Generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag