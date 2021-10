Søknad om amnesti kan føre til straff

Omleggingen av praksis vil kunne påvirke bedrifters muligheter til å oppnå lempning. Forutsetningen for lempning er at foretaket har lagt frem alle opplysninger foretaket har om overtredelsen og for øvrig har samarbeidet fullt ut med tilsynet. Dette krever medvirkning fra de ansatte. Et spørsmål i den forbindelse er om foretak kan pålegge ansatte å medvirke i en slik prosess, dersom den ansatte ved dette kan utsette seg selv for personlig straffansvar. Foretak og ansatte vil i en slik situasjon kunne ha motstridende interesser, og den ansatte bør gis tilgang til egen rådgiver.

Konkurransetilsynet har i en veileder uttalt at tilsynet på nærmere angitte vilkår «normalt» ikke vil anmelde personer som på eget initiativ melder fra om ulovlig samarbeid til Konkurransetilsynet eller som opplyser arbeidsgiver om dette slik at arbeidsgiver kan søke lempning. Slike betingede formuleringer gir begrenset forutberegnelighet og ingen sikker beskyttelse mot personlig straffeforfølgelse. Et foretak risikerer også at ansatte blir behandlet ulikt med hensyn til straff, herunder at den som har opptrådt mest straffverdig i forhold til selve overtredelsen kan gå fri, mens andre ansatte blir straffet siden de ikke meldte fra.

Omleggingen av praksis vil kunne påvirke bedrifters muligheter til å oppnå lempning

Vår erfaring er at hensynet til ansatte, herunder ansattes risiko for personlig straffeansvar, tillegges stor betydning når foretak vurderer om de skal informere myndighetene om straffbare forhold som er avdekket i deres virksomhet. Med hensyn til konkurranseovertredelser, har risikoen for personstraff hittil vært så begrenset at det neppe har hindret foretak fra å benytte lempningsinstituttet.

I den interesseavveiing som må foretas etter at tilsynet nå har begynt å anmelde enkeltpersoner, vil det potensielle personlige straffansvaret derimot bli et argument mot å søke lempning.

Monica Syrdal

Pål Sverre Hernæs

Partnere i Advokatfirmaet Hjort