I en fersk undersøkelse blant norske teknologi- og kunnskapsvirksomheter svarer hele 39 prosent at de ikke har fått tak i kompetansen de har søkt etter det siste året. Dette er 10 prosentpoeng høyere enn ved tilsvarende undersøkelse i fjor.

For virksomheter innen IKT og forskning er situasjonen enda mer krevende. 50 prosent har det seneste året forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse.

Hver tredje Abelia-virksomhet svarer at mangel på kompetanse hindrer dem i å vokse

Kompetansemangelen gjelder i hovedsak IKT-arbeidere med høyere utdannelse, med flere års erfaring og spisskompetanse innen virksomhetsarkitektur, UX-design, cybersikkerhet, systemutvikling, kybernetikk og programmering.

Øystein Eriksen Søreide. Foto: Abelia

Utfordringen er stor også i offentlig sektor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå forteller at 72 prosent av statlige virksomheter hatt problemer med å rekruttere IKT-spesialister i 2021. Også her er andelen økende.

Hver tredje Abelia-virksomhet svarer at mangel på kompetanse hindrer dem i å vokse. Her går AS-Norge glipp av viktig næringsutvikling. IKT-næringene i Norge har de siste 5–10 årene vokst tre ganger så raskt som resten av økonomien. Sysselsettingen i IKT-næringene fortsatte også å vokse gjennom hele fjoråret – i en tid da sysselsettingen i nesten alle andre bransjer avtok. Men det er behov for folk med rett kompetanse for at veksten skal fortsette. Samfunnsøkonomisk analyse har beregnet at behovet for antall sysselsatte med IKT-utdanning øker fra rundt 56.000 personer i 2019 til 94.000 personer i 2030.

Digitaliseringen av samfunnet fører til at det er et stort kompetansebehov i IKT-sektoren – og i resten av arbeidslivet, ettersom IKT-kompetanse er etterspurt i de fleste sektorer. Vi må derfor både bygge opp egen kompetansebase i Norge, og vi må forbedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft fra andre land.

Vi må opprette flere studieplasser innen IKT både i bredde og i spiss, og øke disse i takt med etterspørselen. Det vil også være behov for mer kunnskap om teknologi og digitale muligheter innen de fleste andre utdanningsløp, for eksempel innen helsefagene.

Øystein E. Søreide

Administrerende direktør i Abelia