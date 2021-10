IT-konsulenter, foren eder

I Boitano har vi alltid ment at det er viktig å eie sin egen kompetanse. I det store og hele velger vi selv hva vi skal gjøre med verdiene vi skaper. At noen skal få meravkastning uten at de tilfører noe verdiskapende synes vi er underlig, og har derfor innrettet oss slik at samtlige 49 ansatte også er medeiere i selskapet.

Kort oppsummert tjener konsulenten selv i underkant av halvparten av det konsulenten tjener inn til selskapet

Så hvorfor er det så mange som likevel er ansatt i de største konsulentselskapene?

Vi har noen teorier: Det er trygt, de store selskapene har utvilsomt en merkevare, de assosieres med kvalitet, leveranseevne og en stabil og god arbeidsplass. Det gjør det lett å takke ja til et jobbtilbud, særlig når man selv ikke har en sterk bevissthet rundt egen timepris eller egen verdi på arbeidsmarkedet.

Når de nyansatte har blitt varmere i trøya er det fortsatt vanskelig å snakke om lønn. For mange er det ubehagelig, og bringer frem refleksjoner rundt ord som rettferdighet, likhet, bidrag, utdanning og dyktighet. Heldigvis har det blitt mer åpenhet. Noen mindre selskaper har lønnskalkulator og forsøker seg på noe mer åpenhet rundt lønn. Men de store selskapene er lukket om sine incentivmodeller.

Når vi diskuterer selskapenes avkastning, er det viktig å huske at IT-konsulentbedrifter ikke har gjort en stor, initial kapitalinvestering. Vi snakker heller ikke her om industribedrifter som investerer i infrastruktur for å muliggjøre noe for andre. Hadde det vært tilfellet, hadde de vært i en helt annen posisjon til å kreve avkastning. De fleste argumenter taler for at det er urimelig at IT-selskapene skal ta så høy margin, ettersom de bare selger sine ansattes kompetanse.

Karl Marx ville at arbeiderne skulle forene seg i klassekampen mot kapitalen. Vi går ikke så langt, for tross alt tjener de fleste IT-konsulenter mer enn gjennomsnittet i Norge. Likevel oppfordrer vi IT-konsulentene sterkt til å tenke gjennom sin egen markedsverdi. Hvordan harmoniserer lønn med opplæring, jobbsikkerhet, og egenutvikling?

Kristine Lund

Grunnlegger og daglig leder i Boitano