Vi trenger grønne skatteincentiver

Til tross for at skatten over tid blir den samme, vil det likevel gi et kjempeincentiv og større muligheter for private aktører til å investere i fornybar energi, fordi man reduserer likviditetsbelastningen ved investeringen (på samme måte som man ønsket for petroleumsnæringen ved innføringen av leterefusjonsordningen).

Slike incentivordninger bør også omfatte investeringer i vindmøller til havs, der Norge har fantastiske muligheter

En «investeringsrefusjonsordning» for fornybar energi bør kunne anvendes på større investeringer. I Norge har vi mye ikke-utnyttede arealer på tak av næringsbygg, langs motorveier, jernbaner, osv. Dette er godt egnede steder for solcelleparker, som allerede har nærhet til strømnettet. Norge har mye å gå på når det gjelder solceller, og en fersk forskningsrapport fra Sintef m. fl. viser at Sverige installerer ti ganger så mange solceller som Norge. I likhet med Sverige, er Norge godt egnet for solcelleanlegg, fordi vi har ren og klar luft, og lange dager i sommerhalvåret. Nedbetalingstiden er imidlertid fortsatt for lang på slike anlegg, og næringslivet trenger litt drahjelp i riktig retning.

Slike incentivordninger bør også omfatte investeringer i vindmøller til havs, der Norge har fantastiske muligheter, men som krever store investeringer, samt vannkraft, der det fortsatt finnes betydelig potensial.

Dagens løsninger er mer effektive enn de som fantes da vannkraftverkene ble bygget for 50–100 år siden, slik at mange eksisterende anlegg bør oppgraderes og effektiviseres. I tillegg kan anlegg i dag bygges med mindre naturinngrep enn tidligere, så det er også et betydelig potensial til å bygge nye vannkraftverk. Dette er imidlertid kapitalkrevende investeringer, som hadde hatt stor glede av en «investeringsrefusjonsordning».

Det er altså mange muligheter for myndighetene til å legge til rette for det grønne skiftet ved hjelp av grønne skatteincentiver, og vi oppfordrer politikerne til å vurdere dette i regjeringsforhandlingene og i statsbudsjettet for 2022.

Morten Hereng Christophersen

Ledende partner i RSM Advokatfirma

Sofia Intveen

Advokatfullmektig i RSM Advokatfirma