Særlig angrerettloven utgjør en aktuell problemstilling. Angrerettloven «gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler». Folkefinansieringsscenarioet går i kjernen av denne definisjonen. For et oppstartsselskap vil dette medføre uforutsigbarhet. Etter angrerettloven får forbrukere i utgangspunktet ha angrerett i 14 dager. Virkningen av at forbrukeren bruker sin angrerett er også at samtlige tilknyttede avtaler bortfaller uten kostnad for forbrukeren. For tjenester starter fristen å løpe dagen avtalen om tjeneste ble inngått. Fristen ved kjøp av varer er den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse.

Nicholas Foss Barbantonis. Foto: SVW

Hva skjer da om varen aldri blir produsert eller levert? Risikofordelingen kunne reguleres i kontrakt, men forbrukerlovverket legger like fullt hele risikoen på oppstartselskapet. Lovverket tar ikke høyde for at forbrukere kan ønske å påta seg risiko. Rammene gjør at oppstartsselskaper bør tenke nøye gjennom risikoen ved denne finansieringsmodellen før man tar den i bruk.

Konklusjonen er nok at folkefinansiering er et effektivt verktøy som har kommet for å bli. Men man må også være obs på ulempene denne finansieringsformen medfører sett opp mot mer tradisjonelle finansieringsformer

Den risikomessige differansen mellom tradisjonell produktutviklingsfinansiering og folkefinansiering er at man for førstnevnte må opparbeide tilstrekkelig kapital og gjøre de nødvendige stegene for å utvikle og produsere produktet før man lanserer produktet. Når man i praksis reverserer denne prosessen ved folkefinansiering, så minimerer man ikke nødvendigvis egen tapseksponering, det eneste man gjør er å utsette den. I mellomtiden vil oppstartsselskapet allerede ha publisert informasjon om konseptet, og konkurrenter vil ha mulighet til å emulere og lansere egne versjoner.

Konklusjonen er nok at folkefinansiering er et effektivt verktøy som har kommet for å bli. Men man må også være obs på ulempene denne finansieringsformen medfører sett opp mot mer tradisjonelle finansieringsformer. Forhåpentligvis vil lovgiver etter hvert komme med konkrete forslag på hvordan man mest mulig effektivt får balansert oppstartsselskapenes og forbrukernes interesser.

Nicolai Halbo

Advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig



Nicholas Foss Barbantonis

Senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig