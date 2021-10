Baksmellen kan bli personlig

Styret i et aksjeselskap kan i utgangspunktet ikke slå seg til ro med opplysninger som daglig leder gir, men må etter forholdene gjøre egne undersøkelser eller pålegge daglig leder å redegjøre for en sak.

Styret har et overordnet ansvar for forvaltningen av aksjeselskapet, og skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Dette omfatter også overholdelse av sentrale regler i forretningslivet, som skatte- og avgiftsregler.

Daglig leder og styret risikerer ikke bare å bli erstatningsansvarlige for manglende innbetaling av avgift. Både straffeloven og skattebetalingsloven har straffebestemmelser som kan ramme styremedlemmer personlig dersom styret bidrar til at bedriften gir manglende eller uriktige opplysninger som kan føre til skattemessige fordeler eller som vanskeliggjør innkrevingen av skatter og avgifter. Både forsettlige og uaktsomme brudd på disse bestemmelsene rammes.

Ved bedømmelsen av om styremedlemmene har opptrådt aktsomt, vil man, som i dommen fra Bergen tingrett, se hen til hvorvidt kravene som aksjeloven stiller til styret, er fulgt. Brudd på disse pliktene kan straffes uavhengig av om bruddene har hatt eller kunne hatt noen skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

For å unngå personlig ansvar, er det er viktig å kunne dokumentere at ovennevnte plikter er overholdt. I dommen fra Bergen tingrett ble det blant annet lagt vekt på at det ikke var avholdt formelle styremøter med protokoller. Praksis viser også at det heller ikke alene tilstrekkelig at oppgaver knyttet til skatt og avgift er satt bort til eksterne, som en regnskapsfører.

Sigve Braaten

Pål Sverre Hernæs

Partnere i Advokatfirmaet Hjort