Kapitalistenes penger

I sin leder 19. oktober gir Trygve Hegnar inntrykk av at det bare er store etablerte kapitaleiere som investerer.

Men som jeg påpekte i innlegget han kommenterer, har en moderne økonomi mange kanaler som gjør husholdningers sparing tilgjengelig for investering i næringsvirksomhet. Noen ferske eksempler er folkefinansieringsselskapene Dealflow og Folkeinvest, som Finansavisen har skrevet mye om.

Øyvind Thomassen. Foto: NHH

Likevel mener Hegnar at skattesystemet bør sørge for at rike bedriftseiere har mest mulig å investere for, heller enn at de betaler like mye skatt som alle andre.

Men grunnprinsippet må være at det er markedsmekanismer som skal allokere kapital. Da gir det ingen mening å la rike eiere betale mindre skatt for at mer investering skal skje på deres hånd.

Som jeg skrev om i DN 6. oktober, er det dyktige entreprenører som er den knappe innsatsfaktoren i Norge i dag, ikke kapital i seg selv.

De rikes mest uomtvistelige fortrinn som investorer, er at de har mye penger. Det vil si utstrakt kontakt med oppstartsbedrifter, tilgang til selektive emisjoner, og stordriftsfordeler i forvaltning og diversifisering.

Heldigvis for norsk økonomi har utviklingen gått i retning av at mindre investorer kan nyte de samme fordelene ved hjelp av finanssektorens spesialkompetanse.

Det er ingen grunn til å lene seg mot denne utviklingen ved å subsidiere store kapitaleieres investeringer med lavere skatt.

Øyvind Thomassen

Førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH