Siri, blir tale gull verdt i fremtiden?

Den kan styre telefonen, TV-en – ja, egentlig nesten alt du har av utstyr. Også kaffemaskinen. Ved hjelp av digitale assistenter som Siri, Google Assistant og Alexa er stemmen i ferd med å bli en universell fjernkontroll for all elektronikk. Spesielt i hjemmet kan stadig flere produkter styres med talekommandoer, men fenomenet gjelder ikke bare forbrukerelektronikk. Også næringslivet må ta dette på alvor – markedet for stemmeassistenter er nemlig i eksplosiv vekst.

Vinay Firake. Foto: Wipro

Ifølge analyseselskapet Research and Markets vil det globale markedet for samtaler med digitale assistenter vokse fra 4,2 milliarder dollar i 2019 til 15,7 milliarder dollar i 2024. I tillegg anslår analyseinstituttet Juniper Research at antallet produkter med innebygde digitale assistenter vil vokse fra drøye 2,5 milliarder i 2018 til 8 milliarder i 2023.

For bedrifter vil dette gi helt nye muligheter til å svare på kundehenvendelser. Det blir blant annet enklere å automatisere kundekontakt og ‑support ved hjelp av såkalte chatbots. Det blir samtidig billigere og enklere å tilby support døgnet rundt, fordi det ikke behøver å sitte fysiske medarbeidere ved tastene.

Også internt i virksomheten kan en digital assistent være et positivt bidrag. I dag finnes det allerede virksomheter der digitale assistenter tar seg av en mengde små praktiske oppgaver, som å hjelpe ansatte med å holde styr på kalenderavtaler, bestille reiser eller finne digitale rapporter og lese dem opp.

Med de siste årenes oppdateringer blir dessuten assistentene hele tiden bedre til å levere en personlig opplevelse, der de kan skille mellom ulike stemmer og hele tiden tilpasse søk og resultater for den aktuelle brukeren.

Sikkerheten blir også bedre ved at det bare er én bestemt persons stemme som kan få opplest vedkommendes kalenderavtaler og e-poster.

Search Engine Optimization (SEO) er i dag et avgjørende verktøy for at en bedrift skal lykkes. Å komme høyt opp i søkemotoren kan være verdt millioner av kroner, særlig hvis man skårer høyt på de riktige søkeordene.

SEO er derfor naturlig nok blitt et prioritert område for mange virksomheter, men de fleste har konsentrert seg om skriftlige søk. Alt er optimalisert etter hvordan vi skriver, mens søkene ofte blir lengre og mer kompliserte når vi bruker stemmen.

En mindre omstilling må til for å tilpasse nettsiden slik at den kan fange opp søk via både skrift og tale hvis virksomheten ikke skal bli mindre synlig ved søk.

Vinay Firake

Sjef for Norden i Wipro