«Som den er»-forbeholdet er snart historie – hva nå?

Videre vil selgers ansvar fortsatt kunne begrenses ved for eksempel å selge boligen som «oppussingsobjekt» eller ved å opplyse om at eiendommen har stått tom i en lengre periode. For at slike forbehold skal kunne tillegges vekt, er det imidlertid et krav etter loven at forbeholdet er spesifisert nok til å kunne påvirke kjøperens vurdering av eiendommen. Selger vil dermed ikke kunne ta «spesifiserte» forbehold mot alle vanlige mangler, for på den måten å komme rundt begrensningene som gjelder for alminnelige forbehold.

I forbindelse med lovendringen er det også foretatt presiseringer av det alminnelige mangelsbegrepet som innebærer at eiendommen, så lenge ikke annet er avtalt, vil ha en mangel dersom den ikke samsvarer med det kjøperen kunne forvente ut fra blant annet «eiendomstypen, alder og synlige tilstand». Dette innebærer neppe noen endring av gjeldende rett. At eiendommens synlige tilstand er fremhevet, er likevel sentralt.

Det vil dermed ikke være tilstrekkelig kun å innhente en enklere verdi- eller lånetakst

I utgangspunktet vil dette innebære at alt som er synlig på visning ikke senere kan utgjøre en mangel. Dersom for eksempel parketten er ødelagt, bør ikke selger forsøke å dekke over dette med et teppe eller møbler. At synlige forhold ikke kan utgjøre en mangel, må likevel ikke trekkes for langt. Dersom feilene er av en viss betydning, bør selger fortsatt eksplisitt opplyse om disse for å unngå å komme på kant med sin opplysningsplikt.

Et annet og bærende aspekt ved lovendringen er å stimulere til økt fremleggelse av tilstandsrapporter og andre salgsdokumenter.

Dette har medført at loven nå eksplisitt sier at kjøper skal anses for å kjenne til de forhold som går tydelig frem av tilstandsrapporter og andre salgsdokumenter, så lenge disse er gjort tilgjengelig for kjøper. Heller ikke dette medfører trolig noen endring av gjeldende rett, men er ment å bevisstgjøre kjøperne om at de må sette seg grundig inn i salgsdokumentene.

For at tilstandsrapporten skal ha slik virkning, må den oppfylle nærmere angitte minstekrav fastsatt i egen forskrift og være utarbeidet av en autorisert bygningssakkyndig. Det vil dermed ikke være tilstrekkelig kun å innhente en enklere verdi- eller lånetakst. Selger bør også vurdere behovet for å innhente en utvidet tilstandsrapport for ytterligere å kunne dokumentere boligens tilstand.

Liv Zimmermann

Partner i Advokatfirmaet Hjort

Rune Mykkeltvedt

Senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort