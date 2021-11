Finansavisen publiserte 24. oktober en kommentar fra Robert Næss, hvor han er kritisk til bitcoins Lightning Network, og mener økt bruk av dette kan føre til finansiell ustabilitet.

Næss er en kjent kritiker av bitcoin, og mener at verdien på lang sikt skal til null. Som investeringsdirektør i Nordea er vel verdisetting noe han har OK kontroll på, men i denne kronikken er Næss på bortebane. Den tekniske beskrivelsen av hvordan Lightning Network er bygget opp og fungerer er full av feil, og det blir nærmest komisk å kritisere og spå finansiell dommedag på bakgrunn av totalt mangelfull forståelse.

Johan T. Halseth. Foto: Privat

Kronikken fra Næss starter allerede i første setning med en feil: Det finnes ikke mange Lightning Networks for bitcoin. Dette er analogt med internett – man sier ikke at hvert land, bedrift eller person har hvert sitt internett.

Man skal ikke mange setninger lenger før flere åpenbare feil og konklusjoner dukker opp. Næss sammenligner nettverket bygget på bitcoin med banksystemet. Jeg tviler ikke et sekund på at Næss har stålkontroll på hvordan banksystemet fungerer, men han påstår her at man i Lightning Network ikke har noen sikkerhet for tilgang til pengene systemet påstår man har. Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten. Lightning Network er satt opp nettopp slik at man alltid skal vite hvor mye penger man har, uten man må stole på noen andre enn seg selv og den programvaren man bruker. I banksystemet må du stole på at banken trygt holder på pengene dine, i Lightning Network er det bare du som har tilgang til det som er ditt.

Deretter retter Næss kritikken mot El Salvador og deres bitcoinsatsing. Jeg skal ikke forsvare eller spå hva denne satsingen betyr for folk og myndigheter i El Salvador, men poenget er at Lightning Network er et åpent nettverk som hvem som helst kan ta i bruk. Måten El Salvador velger å bruke nettverket på har ingen påvirkning på andre brukere, annet enn at det gir flere mennesker muligheten til å ta i bruk et fritt, gratis og brukerstyrt nettverk for overføring av verdier.

Her må Robert Næss tilbake på skolebenken. Høgskolen på Vestlandet kjører et kurs om bitcoin og relaterte teknologier; det kunne sikkert vært et fint sted å starte.

Johan T. Halseth

Teknologidirektør i Firi

Tidligere Lightning Protocol Engineer i Lightning Labs