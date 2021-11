Våre råd står fortsatt ved lag

I lørdagens utgave av Finansavisen skriver Marius Krieg Klausen at «Hjort tar feil om nye krav» . Dette kan skape det inntrykk at det er noe feil ved våre råd om begrensning av selgers risiko når avhendingsloven nå endres og selger av en eiendom ikke lenger kan ta et «som den er»-forbehold ved salget. Våre råd står imidlertid fortsatt ved lag.

Det er likevel riktig som Krieg Klausen skriver, at det foreløpig ikke stilles krav til autorisering av den bygningssakkyndige. Dette til tross for at forslaget om å regulere takstbransjen fikk bred oppslutning i høringsrundene og de vedtatte endringene i avhendingsloven gir klar hjemmel til å stille slike krav om autorisering gjennom forskrift.

Krieg Klausen er kritisk til den manglende innføringen av slike kvalifikasjonskrav ved bruk av forskriftshjemmelen, og peker videre på faren for å forveksle takseringsforbundenes sertifiseringsordninger med den offentlige autorisasjonsordning som lovendringen gir hjemmel for. Dette er vi enig i.

Inntil en slik autorisasjonsordning eventuelt kommer på plass, vil det være den bygningssakkyndiges kompetanse og ikke tittel som er det sentrale. Når selger ikke lenger kan sikre seg mot ansvar for skjulte feil og mangler gjennom «som den er»-forbehold, men isteden er henvist til å måtte stole på at den bygningssakkyndige avdekker feilene og manglene gjennom sine undersøkelser, vil selger ha en klar egeninteresse i at den bygningssakkyndiges kompetanse er så god som mulig.

Som påpekt i vår artikkel, bør selger også vurdere behovet for å innhente en utvidet tilstandsrapport for ytterligere å kunne dokumentere boligens tilstand og beskytte seg mot ansvar.

Liv Zimmermann

Partner i Advokatfirmaet Hjort

Rune Mykkeltvedt

Senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort