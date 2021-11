Nye skatteregler kan hjelpe flere inn på boligmarkedet

Videre går forslaget ut på at leieperioden ikke skal overstige 5 år, og at leietaker også gjennom leieperioden skal ha rett til å kjøpe boligen. Kjøpesummen må ikke være fastsatt ved kontraktinngåelsen, men prinsippene for fastsettelsen må være avtalt. Dersom kjøperetten ikke gjøres gjeldende, er det foreslått at utleier skal innvilges noe tid til å områ seg for å kunne hindre at leiligheten forårsaker at grensen for eksternt utleie overskrides.

«Leie til eie» som ordning, og videre de nå foreslåtte endringene, er positive

Lovendringsforslaget er i høringsrunden ønsket velkommen av bransjen, og er blant annet beskrevet av selskaper som per i dag tilbyr boliger under «leie-til-eie»-konsept, som et forslag som vil «treffe godt».

Det foreligger ingen lovregulering av «leie til eie»-ordningene. Private aktører står dermed fritt til å tilby dette. En forutsetning for tilbudet er imidlertid at rammebetingelsene gjør ordningen økonomisk attraktiv for den boligsøkende.

«Leie til eie» som ordning, og videre de nå foreslåtte endringene, er positive. Endringene vil bidra til at flere får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Dette vil nok særlig gi seg utslag i Oslo og i større byer hvor boligprisene er spesielt høye, og hvor dermed også egenkapitalkravet på 15 prosent av kjøpesummen kan være vanskelig å oppfylle, selv om betjeningsevnen for selve lånet er oppfylt.

«Leie til eie»-ordningen er ikke direkte omtalt i Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen. Én av fire satsinger for boligpolitikken er imidlertid at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. «Leie til eie»-konseptet og nå lovforslaget vil dermed kunne legge til rette for denne satsingen.

Finn Magne Prydz

Partner i Advokatfirmaet Hjort

Julie Kjeldseth

Advokat i Advokatfirmaet Hjort