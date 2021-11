Johan T. Halseth bruker kraftige uttrykk når han svarer på min bekymring om at bitcoins Lightning-nettverk kan føre til finansiell ustabilitet . I stedet for å gå grundig inn i argumentasjonen, benytter han uttrykk som «full av feil» og «totalt mangelfull forståelse», før han kjepphøyt avslutter med å oppfordre meg til å ta et kurs i hvordan bitcoin fungerer.

Halseth sier at i Lightning-nettverket er det bare du som har tilgang til det som er ditt. Det er feil

Først av alt: Det er risikabelt å bruke et betalingssystem som ikke er regulert og hvor eieren ikke stiller med garantier. Vi er vant med betalingssystemer hvor bankene stiller med egenkapital og hvor myndigheter passer på og hjelper til. Det betyr at selv om en bank går konkurs, så forventer innskyterne å beholde pengene sine. I flere av de nye betalingssystemene som er hektet på bitcoin via Lightning-systemet, har man ikke denne sikkerheten. Eksemplene mine fra det mest utbredte systemet, Chivo Wallet, tegner et bilde av et svært risikabelt system med lav informasjonssikkerhet.

Halseth sier at i Lightning-nettverket er det bare du som har tilgang til det som er ditt. Det er feil. Dersom du har midler i Chivo Wallet, er det eierne av appen som egentlig eier bitcoinene som lyser mot deg i appen. De blir ikke din eiendom før du tar dem ut av systemet. I dag har Chivo beskjedne linjer mot andre betalingssystemer, og dermed kan du risikere at det ikke finnes dekning dersom mange vil prøve å ta ut midlene samtidig.

Det er en betydelig større finansiell risiko enn at noen skal tape sparepengene sine på kryptoinvesteringer

Halseth ser ut til å fokusere på protokollen mellom bitcoin-nettverket og de ulike systemene. Den er robust, og er sikret med mange geniale elementer. Men denne sikkerheten utgjør ofte bare promiller av de midlene som sirkulerer i pengesystemene, og dermed har den liten praktisk betydning.

Halseth harselerer over at jeg har benyttet Lightning-nettverket i flertall. Det er bare å beklage, og det skyldes nok at jeg vokste opp i en tid hvor man brukte navnet sitronbrus istedenfor «brus med sitronsmak».

Den eksplosive veksten i betalinger via pengesystemene som er knyttet til bitcoins Lightning-nettverk medfører at stadig flere flytter midlene sine over til usikre pengesystemer. Det er en betydelig større finansiell risiko enn at noen skal tape sparepengene sine på kryptoinvesteringer.

Robert Næss

Investeringsdirektør i Nordea