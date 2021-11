Mat fra «ekte» dyr vil bli eksklusiv luksus

Måten vi produserer mat på står ved et veiskille. Den siste ukens avsløringer av Mattilsynet kan være egnet til å gi noen hver dårlig appetitt. Syke dyr ligger og dør i fellesbingene fordi det er for få veterinærer til å følge opp lovbrudd.

Tor Andenæs. Foto: Andenæsgruppen

Anton Krag. Foto: Dyrevernalliansen

Det globale markedet kan ta imot økende mengder laks, og den norske oppdrettsnæringen ønsker å flerdoble produksjonen. Men dagens merdteknologi er svært miljøskadelig, og offentlige myndigheter er stadig mer negative til at denne økningen skal skje i fjordene.

Å øke antallet fisk i oppdrett kan passe bra med et stadig økende behov for global matproduksjon. Men for at husdyrene og vi mennesker skal få plass og mat, er områder hvor ville dyr levde blitt erstattet med beitemarker og områder for dyrking av hvete, soya, mais og palmeolje – det meste til dyrefôr. En lignende utvikling skjer under vann. Siden 1900 har vekten av ville pattedyr i forhold til mennesker og våre husdyr blitt redusert fra 95 til 4 prosent. Vi er i ferd med å utrydde jorden for å mette oss selv.

Food Tech er et svar på denne utfordringen. Enkelt sagt består det av en vesentlig reduksjon av ressursforbruket ved produksjon av animalske produkter. Det gjøres på tre måter:

Dyrking av muskelceller i store kar med tilsetting av næringsmidler

Erstatte økende deler av kjøtt og fiskeprodukter med vegetabilske produkter

Produksjon av proteiner i industriell målestokk ved fermentering i store kar

Tyson og andre store globale aktører har kastet seg på bølgen for lenge siden. USA, Israel og Nederland er store aktører, og Kina satser.

Den velkjente S-kurven viser hvorledes nye transformative produkter erstatter gamle. Henry Ford laget sin første T-Modell i 1908, seks år senere laget han 248.000. I løpet av 15 år er det svært sannsynlig at animalske proteiner fra Food Tech vil være i den bratteste delen av S-kurven og være mye billigere enn produkter fra dyr.

Det blir som Kobe-biff. Der markedsføres det lykkelige dyr, som spiser førsteklasses mat og masseres med øl

Fisk flyter i vann, og muskelvevet har derfor en enkel oppbygging uten mye bindevev. Det gjør muskler av fisk enklere å dyrke enn kjøtt fra landdyr. Finless Foods har startet med en kostbar fisk, makrellstørje (bluefin tuna), og skal etterhvert dyrke andre, billigere fiskeslag.

Selv om laks og annen fisk trenger mindre fôr enn landdyr (og mye mindre enn storfe), vil Food Tech etterhvert kreve mindre ressurser enn fiskeoppdrett, og levere fiskekjøttet billigere til markedet.

Produkter fra «ekte» dyr vil ende opp som eksklusiv luksus. Etikk og sporbarhet blir en nødvendig forutsetning. Det blir som Kobe-biff. Der markedsføres det lykkelige dyr, som spiser førsteklasses mat og masseres med øl.

Veterinærinstituttet påpeker at dødeligheten i fiskeoppdrettet er altfor høy. Å få markedsaksept for laks som et luksusprodukt når 150 millioner fisk dør i merdene hvert år, er lite trolig. Tar vi vare på våre naturgitte fortrinn og gir laksen et godt liv i norske fjorder, kan vi likevel bevare norsk laks som et luksusprodukt for fremtiden.

Norge har en velutdannet befolkning, stor forskningskapasitet og et godt investormiljø.

Nå trenger Norge et krafttak for forskning og utvikling innen Food Tech – for å skape arbeidsplasser innen fremtidig matproduksjon i Norge, både for konsum og eksport.

Tor Andenæs



Sivilingeniør og investor

Anton Krag

Zoolog og daglig leder i Dyrevernalliansen