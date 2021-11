Dagens netthandel baserer seg på et fåtall produkter hentes fra et sentrallager og leveres i løpet av noen dager. Det er i ferd med å endre seg drastisk.

Under pandemien vokste netthandel 5 ganger raskere enn tidligere. Ifølge en McKinsey-studie er våre nye digitale handlevaner ikke bare den vanen som blir vondest å vende. Digital dagligvarehandel vil fortsette å akselerere, viser studien. Pandemien har banet vei for nestegenerasjons netthandel: Quick-commerce.

Kort fortalt handler quick-commerce om levering på minutter direkte fra butikker eller satellittlagre. Det er en modell som har hatt helt uventet kraft.

La oss se på et eksempel.

I 2020 fant fant to tyske karer ut at de ville levere matvarer på rekordfart og startet Gorillas. Siden har det gått raskt. De leverer on demand på 10 minutter og har allerede utvidet til mer enn 12 byer, inkludert London, Amsterdam og München.

På den lille tiden de har eksistert har Gorillas rukket å sette europarekord. De er den raskeste startupen i Europa, noen gang, til å få enhjørningstatus. Det vil si å bli verdsatt til 1 milliard dollar. Det tok dem like lang tid som jeg gikk gravid med min datter. Altså, ni måneder for de som er usikre på naturfag.

Det som fascinerer meg aller mest med denne historien er at den ikke er unik.

Flink ble startet i Tyskland på tampen av 2020, leverer også på 10 minutter og har hentet inn mer enn 64 millioner dollar, mens tyrkiske Getir har blitt verdsatt til 7,5 milliarder dollar. Mer enn 10 slike selskaper kjemper nå om hurtiglevering av dagligvarer i Europa. Halvparten av dem ble startet i 2020. Flere av dem står og tripper på dørstokken til det norske markedet.

Hva betyr dette for oss her i Norge?

For det første innebærer det at mange må tenke nytt, og det har ikke det norske dagligvaremarkedet vondt av. Mer konkret innebærer det at flere blir nødt til å løfte blikket fra egen navle og fjorårets tall til kundens behov og ønsker.

For det andre innebærer quick-commerce-bølgen at mange må åpne opp og tenke nytt rundt samarbeid. Det er enorme muligheter innenfor quick-commerce, men det er få – om noen – som er rustet for å fange dem alene. Som plattformbedrift bygger vi hele vår tilværelse på å koble aktører sammen. Det har ikke bare funket for oss. Det har også funket for 7 av verdens 10 største selskaper, som er plattformselskaper. Derfor vil jeg avslutte med en invitasjon til å rive siloer, bryte tradisjoner og trå over barrierer. Din argeste konkurrent i dag kan være din beste allierte i morgen.



