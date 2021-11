Hvorfor er Norge en sinke på mobilbetaling i butikkene?

Vi har en velfungerende infrastruktur for kortbetaling som har gjort Norge til verdens mest kontantfrie land. Vi er også et av verdens mest digitaliserte land, hvor rundt 90 prosent av befolkningen har en smarttelefon. Alt ligger til rette for at vi burde ha vært verdensmestere i mobilbetaling også. På vennebetalinger og netthandel spiller vi i førstedivisjon, men i butikkene, der de fleste fortsatt handler, har mobilbetaling fått en treg fødsel.

Globalt har pandemien ført til at kundene i varehandelen i langt større grad foretrekker å betale kontaktløst. Derfor har mobile lommebøker en betydelig fremgang. Ifølge The Global Payment Report fra Worldpay, økte bruken av mobile lommebøker i butikkene globalt fra 19,5 prosent i 2019 til 25,7 prosent i 2020. Den samme rapporten spår en økning til 33,4 prosent i 2024. Den høye andelen er drevet av Asia-Stillehavsregionen, der mobilbetalinger i butikk står for over 40 prosent av omsetningen. Kina leder an, der over halvparten av omsetningen i butikk kommer fra mobilbetalinger. I Europa er andelen bare litt over 7 prosent.

Norge ligger på det samme beskjedne nivået som resten av Europa. Omsetningen fra mobilbetalinger i butikkene utgjør kun 8 prosent, til tross for at betalingsterminalene er klare. Selv om det er like enkelt å betale med mobilen som med kortet, og man slipper å bekymre seg for å ha husket å ta med kortet på handleturen, bruker de fleste plastkortet. Når kortene nå digitaliseres og ligger i mobiltelefonene, er generasjonen som aldri vil ha et fysisk bankkort allerede født.

For dem er det imidlertid hindre på veien, spesielt hvis de har iPhone. Selv om over halvparten av alle smarttelefoner i Norge iOS-baserte, er det fortsatt mange banker som ikke tilbyr ApplePay. Etter at Nordea som første bank lanserte ApplePay 20. juni 2018, gjorde kundene i de andre bankene det nærmest til et folkekrav å få tilgang til tjenesten. Av forskjellige årsaker strittet flere banker imot, og siden har det vært underlig stille i media.

I overført betydning ville en lignende situasjon for strømmetjenester betydd at ulike medier ikke åpnet opp for strømming gjennom de mest populære distribusjonsplattformene. Men her er det en helt annen åpenhet. Det er betimelig å spørre om ikke bankenes kunder fortjener de samme valgmulighetene, også når de betaler i butikkene? Kundene vil jo ha det.

Mange kan riktignok bruke mobilen til å betale i butikk, spesielt dem som har en Android-telefon. Langt flere banker har åpnet for GooglePay. Men om du har en iPhone og ikke er kunde hos de få bankene som tilbyr ApplePay, står du igjen med QR-koder som eneste alternativ. På utenlandsreisen blir du nødt til å bruke plastkort eller kontanter.

Jeg er sikker på at bankene som har valgt å tilby enkel mobilbetaling gjennom tjenester som ApplePay og GooglePay gjør det fordi kundene vil ha det, og fordi det i tillegg gir dem mulighet til å betale med mobilen på tvers av landegrensene.

Bare ved å se på egne tall, får vi bekreftet hvor populært det er å betale med mobilen. Lunar-kundene bruker mobilen i over halvparten av alle butikkjøp. Resten går med vanlige kort. Det faktum at mobilbetaling brukes mer enn vanlige kort er oppsiktsvekkende, og viser tydelig at kundene ønsker å bruke tjenesten når den tilgjengeliggjøres.

