Hydrogen mangler først og fremst etterspørsel

På Finansavisen.no kunne vi tirsdag 2. november lese at Norges nye næringsminister, Jan Christian Vestre (Ap), vurderer å starte et hydrogenselskap. Det er en god idé. Vår første fabrikk åpner ved Geirangerfjorden i løpet av 2023. Hvor den andre, tredje og fjerde fabrikken vår kommer er ennå ikke offentliggjort. Men de kommer, og det er plass til flere aktører.

Men er det egentlig et statlig hydrogenselskap som er det viktigste tiltaket om næringsministeren ønsker fart på hydrogensatsingen i Norge?

Jens Berge. Foto: Norwegian Hydrogen

Det var ikke mangel på elektrisitet som gjorde at det tok lang tid fra Bellona og A-ha importerte Norges første elbil i 1989 til elbilrevolusjonen virkelig skjøt fart i Norge for få år siden. Tilsvarende vil nok statens hydrogenselskap fort oppdage at det ikke er mangelen på hydrogen som er proppen i hydrogenrevolusjonen.

Om Vestre virkelig ønsker å skyte fart i norsk hydrogensatsing, bør han rette statens skyts inn mot etterspørselssiden og utvikle en eksportrettet, norsk hydrogenindustri. Flere norske hydrogenaktører ser allerede ut mot et internasjonalt marked. Det gjør også Norwegian Hydrogen. Om næringsministeren synes vi og andre hydrogenaktører i Norge jobber for sakte, må han gjerne bidra til å få fart i hjemmemarkedet.

Kanskje er investering i hydrogendrevne ferger, hurtigbåter, lastebiler, anleggsmaskiner og busser et tomrom i markedet som statens hydrogenselskap kunne fylt?

Hvor mange milliarder har staten brukt på norsk elbilpolitikk? Støtte til kjøretøy og ladeinfrastruktur har vært helt avgjørende for den suksessen vi ser i dag. Dette er en oppskrift vi vet fungerer, og som trygt kan kopieres når det kommer til hydrogen. Vi kan garantere at en eventuell konkurranse om etablering av fylleinfrastruktur for hydrogen i Finnmark vil få flere aktører som leverer tilbud enn Enova fikk da de første gang utlyste en tilsvarende konkurranse om hurtigladeinfrastruktur. Kanskje er det et sted å starte?

Vi opplever at svært mange av landets kommuner og fylkeskommuner er offensive og ønsker å investere i hydrogendrevet transport både til havs og på land. Men per i dag er ekstrakostnadene både så store og så usikre at mange er avventende. Kanskje er investering i hydrogendrevne ferger, hurtigbåter, lastebiler, anleggsmaskiner og busser et tomrom i markedet som statens hydrogenselskap kunne fylt?

I Norwegian Hydrogen gleder vi oss uansett over å kunne ønske næringsministeren velkommen til bransjen.

Jens Berge

Adm. direktør i Norwegian Hydrogen