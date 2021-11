Hvorfor mobilbetaling når kort er enklere?

I Finansavisen 6. november spør Eilin Schjetne i Lunar hvorfor Norge er en sinke på mobilbetaling i butikk. Vi har jobbet med mobile løsninger i butikk i mange år, og er ikke forundret over hvorfor mobilbetaling ikke har tatt av.

Einar Maartmann. Foto: Privat

Vi mener det skyldes at mobilbetaling ikke gir kundene nok «opplevelse». Man er vant med kort, som går raskere enn å ta frem en app i hver butikk. I motsetning til appbetaling, er kort universelle. Folk velger det kjente om de ikke får noe mer ved å bruke mobilen.

Mens andelen mobilbetaling i Europa og Norge kun er 7–8 prosent, er andelen i Kina 50 prosent. Ikke rart, av to grunner:

I Kina har man superapper som Tencent og Alipay, som gjør at man kan bruke samme app på tvers av mange butikker og bransjer.

I Kina kan man også shoppe med mobilen.

I Norge har hver kjede sin egen app. Alle er forskjellige. Da er det ikke rart at man ikke bruker appen til tross for gode tilbud og kampanjer. Men dagens apper er ikke laget for å brukes i butikken, de er mer som digitale tilbudsaviser. De gir ikke nok.

Men hvis man med appen også kunne handle med mobilen, oppstår det mange gode opplevelser for kunden, og betaling med mobilen vil være en naturlig avslutning på handlerunden.

De fleste kjeder jobber i dag med å utvikle sin app til å bli sentrum for gode tilbud. Vi tror mange vil bli skuffet med hensyn til bruken og effekten på salget. Kjedene har lett for å se «teknologisk» på løsningene. Men kunder er normalt ikke opptatt av teknologi i seg selv. De er som nevnt opptatt av opplevelser. Kjedene bør heller spørre sine kunder hva de ønsker! Gjør de det, vil appene bli tatt i bruk mens kundene handler.

Einar Maartmann



Daglig leder i Jisp Norway