På siste generalforsamling for AS Bogstadveien 30 Byggeselskap kjente jeg på skuffelse, og ikke minst sinne. Eiendomsmilliardæren Carl Erik Krefting (som av ukjent grunn ikke var til stede) anket dommen fra Oslo tingrett av 1. juli angående fremstøtet han og eiendomsinvestor Odd Ekholt har begått i Bogstadveien 30.

De kjøpte seg opp i det stille (50,6 prosent) for derved å få flertall i styret. Dette styret krever nå at den som har kjøpt leilighet på nevnte adresse skal betale markedsleie for å kunne bo der.

For en tid siden sendte jeg en epost til Krefting hvor jeg prøvde forklare hvilken vanskelig situasjon vi aksjeeiere ville komme opp i ved denne beslutning. Jeg fikk raskt svar tilbake hvor han fremsto som en skikkelig «good guy». Han beklaget dette på det sterkeste, men uttalte at han dessverre ikke hadde noe annet valg. Han måtte følge norsk lov. Ved flere anledninger har han også uttalt seg til pressen i denne saken og informert om at han må forholde seg til norsk lov. Dette har blitt hans mantra.

Selv om det nå foreligger en dom fra Oslo tingrett som stadfester at han ikke vil bryte norsk lov ved å anerkjenne leilighetene i Bogstadveien som boligaksjeleiligheter. Et paradoks er at de i denne dommen er dømt for maktmisbruk, og derved har brutt norsk lov.

Skulle Krefting vinne frem i en ny rettsrunde, risikerer jeg og de andre aksjeeiere å bli sittende igjen med verdiløse boliger. For min del er det snakk om en leilighet/hybel på 28 kvadratmeter som jeg i sin tid ga godt over en million for. Min kone og jeg er pensjonister, men vi fikk tatt opp lån sånn at vår datter, som ved siden av studier jobber som frilansjournalist, kunne komme inn på boligmarkedet.

Etter en runde i lagmannsretten, vil det samlede beløpet i denne saken ganske sikkert bli over 10 millioner kroner. Et beløp som ikke vil ha noen betydning for hverken Krefting eller Ekholt, men for oss aksjonærer vil det til de grader svi. Håpet deres blir selvsagt at for oss «vanlige» mennesker blir det umulig å følge denne saken videre.

Om disse herrer skulle få det som de ønsker, ville beboerne i Bogstadveien bli satt på gaten

Med vanlige mennesker mener jeg førstegangskjøpere som ved arv eller langsiktig lån endelig har lykkes ved å komme inn på et meget tøft boligmarked, eller pensjonister som vil ha en sentralt beliggende bolig. Alenemødre er også å finne blant beboerne.

Det er et svært grunnleggende menneskelig behov å kunne føle trygghet for hjemmet sitt. Om disse herrer skulle få det som de ønsker, ville beboerne i Bogstadveien bli satt på gaten, de fleste med en milliongjeld som de må forholde seg til. Mennesker som kun hadde et ønske om å ha et sted å bo, vil måtte leve med et økonomisk uføre resten av livet.

Krefting sa på en tidligere generalforsamling at dette var noe han ikke ville tjene penger på. Da kan en spørre seg – hvorfor må han da sette alle disse beboerne i en sånn katastrofal situasjon? Etter min mening skyldes Krefting og Ekholts handling i denne saken kun griskhet og uanstendighet. Ja, svært sterke ord. Aldri har jeg tidligere i mitt lange liv brukt slike ord på noen person, men ut fra min forståelse av denne saken, mener jeg det må være relevant.

Bjørn Bottolvs

Aksjonær i AS Bogstadveien 30 Byggeselskap