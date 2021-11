Har du sett snubletråden, næringsminister?

Tidligere i år sendte Næringsdepartementet på høring et forslag til nytt regelverk for stiftelser. Kort tid etter kalte vi forslaget for en politisk snubletråd fra den avtroppende statsråden i forkant av høstens regjeringsskifte. En ny statsråd vil nettopp snuble dersom forslaget følges opp. Derfor er spørsmålet hvorvidt vår ferske næringsminister er tilstrekkelig oppmerksom på utfordringene som følger av forgjengerens forslag?

Dersom departementets forslag til regelverk for nye stiftelser blir tatt til følge, vil det innebære at stiftelser i fremtiden får et forbud mot å drive skattepliktig næringsvirksomhet selv. Vi mener forslaget er problematisk ut fra både prinsipielle og praktiske årsaker.

Departementets forslag innebærer dessuten en rekke administrative ulemper for de berørte stiftelsene

For det første strider forslaget mot en grunnleggende rett til selv å velge organisasjonsform. Slik blant annet Stiftelseslovutvalget har pekt på i sin utredning, representerer stiftelsesformen en verdifull organisasjonsform for næringsvirksomhet i mange tilfeller. Hvorfor myndighetene har kommet til motsatt konklusjon, er vanskelig å lese ut av departementets begrunnelse.

Departementets forslag innebærer dessuten en rekke administrative ulemper for de berørte stiftelsene. De foreslåtte regelverksendringene innebærer i realiteten at mange stiftelser må gjennomføre en omfattende omorganisering av egen virksomhet for å tilfredsstille lovgivers krav. Dette selv om den skattepliktige næringsvirksomheten bare representerer svært små omsetningsbeløp, og er nokså uvesentlig sett opp mot stiftelsens samlede virksomhet eller formål. En vil eksempelvis også ramme ideelle sykehus som driver en liten kafe, noe som virker åpenbart uforholdsmessig.

Vi vurderer at departementet tar feil når det mener at det kan være vanskelig for stiftelser å avgjøre hvorvidt hele eller deler av eget inntektsgrunnlag er å betrakte som skattepliktig omsetning. I realiteten bøter ikke forslaget på dette, ettersom denne vurderingen fortsatt vil måtte skje i henhold til skattelovens – ikke stiftelseslovens – bestemmelser. Vår gjennomgang av alle svar i forbindelse med høringsrunden, viser dessuten at et stort flertall av de berørte stiftelsene på ingen måte kjenner seg igjen i utfordringsbildet som tegnes opp. Likeledes konstaterer vi at også andre deler av offentlig sektor kommer med dårlig skjult kritikk av Næringsdepartementets forslag. Blant disse er Stiftelsestilsynet.

Vi registrerer at Støre-regjeringen gjennom Hurdalsplattformen har forpliktet seg til å arbeide for å redusere næringslivets administrative byrder. Dersom den ferske næringsministeren følger opp forslaget fra sin forgjenger, vil man allerede fra start vært på minussiden når det gjelder regjeringens egne ambisjoner på forenklingsområdet. Vi oppfordrer derfor statsråd Jan Christian Vestre (Ap) til å legge bort et forslag som innebærer krav til omorganisering og mer administrasjon for mange av landets over 6.500 stiftelser.

Bjørn O. Øiulfstad