Tidligere i høst la Kommunal- og moderniseringsdepartementet frem forslag til ny Ekomlov §3-7 som vil medføre strengere krav til samtykke for bruken av cookies. Samtykket må nå oppfylle samtykkekravene etter GDPR.

Høringsrunden er avsluttet, og særlig ett punkt var omdiskutert: Kan gyldig samtykke innhentes i nettleserinnstillinger der det er «teknisk mulig og effektivt»? I dag er løsningen lovlig og utbredt, og ifølge forarbeidene til det nye lovforslaget er departementet positive til å beholde denne muligheten.

Vi mener denne argumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad vektlegger brukervennlighet og økonomiske hensyn, og at alternative løsninger i nettleserinnstillingene bør kunne benyttes

Derimot er Advokatforeningen, Datatilsynet, og Forbruketilsynet skeptiske til slik innhenting av samtykke. Ifølge deres høringssvar bidrar forarbeidsuttalelsen til uklarhet. Eksisterende tekniske løsninger tillater dessuten ikke innhenting av gyldig GDPR-samtykke i nettleserinnstillinger fordi de foreløpig er underutviklet. Vi mener denne argumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad vektlegger brukervennlighet og økonomiske hensyn, og at alternative løsninger i nettleserinnstillingene bør kunne benyttes.

Dersom samtykke ikke kan gis i nettleserinnstillingene må samtykke innhentes ved bruk av bannere og barrierer som er mer synlige, omfattende, og plagsomme enn de vi har nå. Slike er ikke brukervennlige. Forskning viser at kun 1,3 prosent av brukere tilpasser personverninnstillingene som gis i bannere og barrierer. Dette er antatt å være begrunnet i «samtykketrøtthet» og mengden informasjon som den enkelte bruker må vurdere for å ta et reelt valg. På bakgrunn av disse ulempene har Storbritannias datatilsyn iverksatt prosesser for å utvikle alternative løsninger basert på nettleserinnstillinger.

Både det Europeiske Personvernrådet (EPDB) og EU-kommisjonen uttrykker at samtykketrøtthet bør bekjempes med tilretteleggelsen for utviklingen av nye alternativer

Ser vi til USA har også California bestemmelser som tillater universale samtykkeinnstillinger. Colorado iverksetter tilsvarende i 2023. Reglene har oppmuntret private virksomheter til å utvikle slike løsninger, herunder Global Privacy Control i USA, og Noyb i Europa. Formålet med reguleringen er presisert av Attorney General of California:

«Given the ease and frequency by which personal information is collected and sold when a consumer visits a website, consumers should have a similarly easy ability to request to opt-out globally».