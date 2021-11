Hva er Non-Fungible Tokens (NFT-er), og hvordan blir det med skatt?

Markedet for såkalte Non-Fungible Tokens (NFT-er) har økt globalt det siste året. Stadig flere lager NFT-er og selger digitale kunstverk til høystbydende online. Sotheby’s solgte 101 Bored Ape Yacht Club til 24 millioner dollar og Visa kjøpte en cryptopunk for 150.000 dollar. Cryptopunk var et av de første prosjektene lansert på ethereum med erc-721-standarden.

Hilde A. Gamkinn. Foto: RSM Advokatfirma

Sofia Intveen. Foto: RSM Advokatfirma

Skatteetaten følger med på NFT-markedet nå etter at interessen og markedet, særlig for kryptokunst, har skutt i været.

Hva er så en NFT? En NFT representerer en unik eiendel som lagres i blokkjeder. Rettighetene du får ved å eie en NFT er et eierskapsbevis, med muligheten til videresalg samt bruksrettighetene til objektet. NFT-er kan representere digitale filer som bilder, videoer og lyd, spillfigurer og virtuelle sneakers. De største digitale markedsplassene for NFT-er er OpenSea og Nifty Gateway (ethereum-baserte).

Du kan lage, kjøpe eller selge NFT-er, men den skattemessige behandlingen av å produsere og handle med NFT-er er ikke regulert av skattemyndighetene. Dersom du lager et digitalt kunstverk som en NFT på ethereum-blokkjeden kan det påløpe avgifter. En NFT kobles opp mot en unik digital mynt, og så selger man NFT-en videre på en markedsplass. Avgiftene kan for eksempel være en gas fee for å få mintet NFT-en på ethereum-blokkjeden for å få laget NFT-en, og listing fee på markedsplassen. Det kan også påløpe andre avgifter.

Når man kjøper kryptovalutaen ether, betaler du en gas fee. Utgangspunktet er at dette er realisasjon som skal beskattes. Det problematiske er at du ikke får noe i retur fordi det du betaler er et gebyr; det er realisasjon med utgangsverdien 0. Du kan derfor mest sannsynlig fradragsføre beløpet, siden det er en kostnad som gir rett til fradrag.

Dersom du får solgt det digitale kunstverket ditt og mottar salgsinntekt i kryptovalutaen ether, skal inntekten beskattes. Utgangspunktet er at salg av NFT-er er en transaksjon. Forenklet kan du tenke på dette som en transaksjon med kryptovalutaen ether uavhengig av hva som har skjedd tidligere. Du får da ny inngangsverdi på det tidspunktet du mottar den.