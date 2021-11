Desentralisert finans er en stor mulighet for norske banker

DeFi er kommet for å bli, men massemarkedet trenger et lokalt brukergrensesnitt. Norske banker har mulighet til å ta denne posisjonen, men da må det vises et ønske og en evne til innovasjon på et helt nytt nivå. DNB har vist imponerende innovasjonsevne med Vipps, men ønsker og evner de å gjøre det samme innenfor krypto og desentralisert finans?

Marius Blaker Høgevold. Foto: Firi

Jon Kåre Stene. Foto: Oda

DeFi er for finans, det internett er for informasjon. Internett tilgjengeliggjør informasjon for alle. Effektivt og med færre mellomledd. DeFi tilgjengeliggjør finanstjenester for alle. Effektivt og med færre mellomledd. Finansprodukter som innskudd, lån, aksjer og fond kan gjøres langt mer automatisert. For eksempel kan du ta opp lån eller få renter på innskudd på den desentraliserte plattformen Aave på en raskere, mer fleksibel og økonomisk gunstig måte enn med det tradisjonelle finanssystemet. Ifølge Defi Llama er det i skrivende stund 274 milliarder dollar i totale verdier låst på de desentraliserte plattformene, opp fra 20 milliarder dollar for ett år siden. Dette er summen av innskudd, utlån, derivater og andre finansprodukter.

Men, DeFi-aktører sliter med høye inngangsbarrierer samt lav brukervennlighet og tillit. Dette vil forbedres over tid, men lokale selskaper virker å være bedre posisjonert for å tilby brukergrensesnittet mot massemarkedet. Det mest spennende med DeFi er teknologien, ikke brukergrensesnittet. DeFi blir byggeklossene i neste generasjons finanssystem. Massemarkedet – både privatkunder og bedrifter – vil foretrekke sentraliserte selskaper som utnytter det beste fra DeFi. Fintech foran, DeFi bak.

Vi ser det allerede; globale giganter som Paypal, Coinbase og Binance investerer massivt i å ta denne attraktive posisjonen. Her i Norge har Firi over 110.000 kunder som bruker plattformen for å investere i krypto, eller som inngangsport til andre desentraliserte tjenester. Disse selskapene bygger nye finanstjenester som blir automatiserte, raskere, enklere og mer lønnsomme enn tradisjonelle finanstjenester. Dette er muliggjort av blokkjede- og DeFi-teknologi, men det kommer ikke nødvendigvis til å merkes av kunder flest.

Norske banker har noen konkurransefortrinn overfor de globale selskapene; de er lokale av natur og nyter høy tillit

I Norge står sparebankene sterkt. Hvorfor? Fordi vi stoler på dem. De snakker samme språk (og til og med dialekt), de har produkter som treffer lokalmarkedet og de yter bedre service. Det føles trygt å ha sparepengene plassert i samme fylke eller land som man bor, og det er godt å ha et telefonnummer å ringe hvis noe skjærer seg. Sammenlign dette med DeFi: Avstanden blir stor til en desentralisert autonom organisasjon (DAO) med anonyme medlemmer og ledere spredt over hele verden. En DAO har i teorien ubegrensede muligheter, men det virker mer sannsynlig at sentraliserte selskaper med et organisasjonsnummer og vilje til å tilpasse seg lokale forhold vinner kampen om massemarkedet.