Vedums dieseltruck frakter dyre elbiler

Siden elbiler flest har vært kort på veiene som erstatning for fossilbiler, illustrerer Volvo-analysen at elbilsatsingen trolig er negativ for klimaet per dags dato. Vi har altså investert i denne teknologien som i produksjonsfasen har høyere klimaavtrykk enn alternativet, mot at vi skal tjene dette inn igjen i bruksfasen. Investeringen i forhøyet utslipp i begynnelsen tjenes inn over levetiden til disse bilene. Så da gjelder det å stelle godt med både Volvo-er og andre elbiler så de kan rulle lenge i landet, men samtidig ikke bytte ut fossilbilene før de har gitt maksimal nytte.

Så var det pengene: Finansdepartementet anslo i statsbudsjettet for 2021 en samlet skattefordel for elbiler på 19,2 milliarder kroner for 2020, som gir en gjennomsnittlig subsidie på omtrent 240.000 kroner per solgte elbil. For denne prisen får man, gitt at Volvo XC40 er ganske representativ, altså en besparelse på 30 tonn CO2-ekvivalenter per kjøretøy, som gir en kostnad på 8.000 kroner per spart tonn CO2-ekvivalenter.

Dette er høyt sammenlignet med planene om å øke samlede karbonskatter gradvis fra dagens nivå til 2.000 kroner per tonn i 2030. Ovenstående analyse har selvsagt både forutsetninger og usikkerheter, men den viser ihvertfall at elbilsubsidiene er på et såpass høyt nivå at vi kunne få mer valuta for mye av disse pengene andre steder. Hurdalserklæringen skisserer riktignok innføring av moms på mer kostbare elbiler, noe som tidligst fra 2023 vil ta gjennomsnittlig karbonkostnad noe ned.

Den nye regjeringen bebudet også i Hurdalserklæringen at den vil begynne med klimabudsjettering. Det er helt nødvendig hvis vi skal lykkes med et grønt skifte. Cruxet for klimaminister Espen Barth Eide (Ap) er nettopp å omsette klimaprosjekter i kroner og øre. Det er først da vi kan sammenligne ulike tiltak på tvers av sektorer for å sette inn klimainnsatsen der vi får mest igjen.

Pickupen til finansminister Vedum har i mellomtiden lasteplanet fullt av statsbudsjetter. Den har nok grunn til å være misunnelig på godene som der tilfaller elbilene.

Espen Husstad

Styreleder og medgründer i Claims Carbon Institute