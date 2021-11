Statens vegvesen og NSB har under åtte år med borgerlig regjering gjennomgått vesentlige organisasjonsforandringer. Det bekymrer den nye regjeringen at antallet direktører har skutt i taket og at markedskrefter eventuelt har fått et for sterkt innpass i virksomheten.

Det er en berettiget engstelse for at kostnader og lønnsgap skal øke og at markedsorienteringen kan gi uheldige effekter. For mange år siden gjennomførte Johnson & Johnson, et av USAs største legemiddelselskaper, en gjennomgripende omorganisering. Hensikten var å desentralisere ansvar og myndighet for salg og produktutvikling nærmere kundene. Antallet produktenheter med resultatansvar eksploderte, med stor suksess, inntil man nådde rundt 250 resultatenheter.

Da hadde kundene for lengst begynt å klage på at altfor mange salgspersoner altfor ofte besøkte dem. Desentraliseringen hadde gått for langt. Hovedproblemet var dog ikke for mange direktører eller for høye kostnader, men at effektiviteten i systemet etterhvert ble svekket.

På 1970-tallet arbeidet jeg som assistent til konsernsjefen for Uddeholms AB i Värmland. Selskapet besto av stålverk, skog og papirindustri og kraftverk, og hadde på det meste 15.000 ansatte. Stålsiden av virksomheten besto av seks verk med ulike produkter. Seks stålverkssjefer med produksjonsansvar rapporterte til stålsjefen, altså var det i alt syv direktører.

På grunn av hyperinflasjon, lavkonjunktur og sterk internasjonal konkurranse gikk selskapet gjennom en dyp krise i 1976 / 77. For å møte konkurransen og overleve ble stålvirksomheten organisert i syv divisjoner med fullt resultatansvar. Hver divisjon fikk seks direktørstillinger for divisjon, produktutvikling, produksjon og salg, økonomi og personal. Bare i stålvirksomheten økte antallet direktører fra syv til 42.

Steg to var å gjøre om hver divisjon til et aksjeselskap med egen balanse og ansvar for avkastning på kapital. Steg tre var å bygge større, internasjonalt konkurransekraftige enheter gjennom fusjon, salg eller kjøp av tilsvarende virksomhet. Visse konsernstaber som sentrale data-, patent- og eiendomsavdelinger ble også gjort om til egne aksjeselskaper, og med stor suksess reorientert også mot eksterne eiere og kunder.

Motstanden mot forandringene var massiv. Spesielt den eldre garde med lang fartstid i konsernet syntes det var hårreisende. Forståelsen for den dynamikk som utløses når virksomhet og resultatansvar flyttes nærmere markedene og kundene var ikke tilstedeværende.

Etterhvert som den nye organisasjonen satte seg og resultatene forbedret seg, forsvant motstanden mot organisasjonsforandringene. Uten denne forandringen ville Uddeholms ikke ha overlevd. Uddeholms-aksjen, som i 1977 bunnet ut rundt 15 svenske kroner, passerte tidlig på 80-tallet 400 kroner.

Når vår nye regjering nå skal vurdere videreutviklingen av organisasjonen av vei og bane i Norge, bør den slutte å telle antallet direktører, og istedenfor artikulere hvordan relevant kompetanse allokeres nærmest mulig markeder og kunder, hvordan resultatansvar synliggjøres og hvordan effektiviteten kan stimuleres.

Harvard MBA og investor