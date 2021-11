Kunstavgiften er usolidarisk og ulogisk – og bør avvikles

Som nyetablert kunstner og kunststudent, må jeg selvsagt også lære meg kunstbransjen å kjenne, og i denne oppdager jeg stadig nye finurligheter. En av dem er kunstavgiften – for hvorfor skal jeg i tillegg til skatt gi fra meg 5 prosent til andre kunstnere og organisasjoner jeg ikke ønsker å bli en del av? Jeg kjenner ikke til andre yrker der lønnsmottakere blir tvunget til å betale denne typen tilleggsskatt.

Trude Helén Hole. Foto: Privat

Når eksempelvis en såpass seriøs aktør som Kulturrådet bruker våre felles skattepenger til å finansiere avføring på offentlig scene mens eldre ikke får gå på do, sier det seg selv at en rimelig god støtteordning for kunstnere generelt er at kunstnere skattes normalt som alle andre, og beholder det øvrige til bruk i egne prosjekter i stedet for å tvinges til å finansiere andre kunstnere. Så hvorfor kunstavgift, og hva går den til?

Nær sagt all kunst omfattes av kunstavgiften. Salg av et kunstverk er avgiftspliktig dersom omsetningen regnes som offentlig og beløpet overstiger 2.000 kroner. Også når en kunstner publiserer et bilde på en privat Instagram-konto, anses dette som offentlig.

Midlene fra kunstavgiften går til stipender som tildeles av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO). Et medlemskap i BONO innebærer at en kunstner gir foreningen en eksklusiv rett til å forvalte opphavsretten til ens egne verk. Medlemskapet i BONO er frivillig, og organisasjonen bør selvsagt finansieres med en medlemskontingent. Å få tildelt stipend av BKH er kun svært få forunt, og det er urimelig at kunstnere som har mer enn nok med sitt skal finansiere kjente, veletablerte kunstnere og andre stipendmottakere. Dette bør staten ta seg av.