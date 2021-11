Unge booster lønnsomheten

I en rapport fra Kunnskapsdepartementet slås det fast at det kreves god digital kompetanse i hele befolkningen for å kunne fullt ut utnytte mulighetene digitaliseringen gir. Dessverre viser også NAVs bedriftsundersøkelse, som Kunnskapsdepartementet viser til i sin rapport, at det er stor mangel på arbeidskraft blant annet innenfor IKT-sektoren.

Det som virkelig opptar de unge er å ha en stabil og sikker jobb, og en arbeidsplass som tilrettelegger for en god balanse mellom jobb og fritid

Born Digital-undersøkelsen viser at det er viktigere enn noensinne for bedrifter å investere i unge ansatte med solide digitale ferdigheter. Siden det er mangel på dem, må du sørge for at det er nettopp hos deg de vil jobbe, og du må legge opp arbeidshverdagen så de ønsker å bli værende og slik at du får utnyttet potensialet deres fullt ut.

Utfordringen er at lederes oppfatning av hva som engasjerer den digitale generasjonen ofte er vidt forskjellig fra hva de digitalt innfødte selv sier motiverer og engasjerer dem. Undersøkelsen avdekker for eksempel store forskjeller i syn på hjemmekontor, arbeidsformer og hva slags verktøy som fungerer best.

Mens 90 prosent av de som er født digitale ikke ønsker å returnere til fulltids kontorjobbing etter pandemien, tror hele 58 prosent av lederne at de som er født digitale vil foretrekke å bruke mesteparten av tiden på kontoret.

Mange føler at de blir påtvunget arbeidsverktøy som gjør at de må endre måten de jobber på

Denne generasjonen er heller ikke så opptatt av å ha de nyeste og mest fancy teknologiene på arbeidsplassen, selv om mange av lederne som er spurt i undersøkelsen tror det er det de unge er mest opptatt av. Det som virkelig opptar de unge er å ha en stabil og sikker jobb, og en arbeidsplass som tilrettelegger for en god balanse mellom jobb og fritid.

Undersøkelsen viser at det er forskjeller i hvilke arbeidsverktøy de unge ansatte foretrekker å bruke, sammenlignet med hva lederne foretrekker. Mange føler at de blir påtvunget arbeidsverktøy som gjør at de må endre måten de jobber på, i stedet for at de får verktøy som gjør dem i stand til å jobbe slik de selv ønsker.

Bedriftsledere bør legge til rette for at generasjonen som er født inn i en digital verden får arbeidsverktøy som gjør det enkelt for dem å yte sitt beste. Det er ikke sikkert det er de samme arbeidsverktøyene du som leder foretrekker eller er vant til.

Knut Alnæs

Daglig leder for Citrix i Norge