Vindkraft har lavest kostnad

Jan Emblemsvåg fra NTNU Ålesund skriver om vindkraft i FA 20. november. Når en professor fra NTNU uttaler seg, vil leserne tro at det er en som har akademisk dekning for det han skriver. Så langt jeg kan se har Emblemsvåg ikke det. Dette bør han gjøre oppmerksom på, slik at folk kan forholde seg til at dette er ytringer fra en legperson, og ikke en professor som uttaler seg innenfor sitt fagområde.

Erik Espeset. Foto: NHO

Emblemsvåg refererer til Tyskland, og hevder at kostnaden for vindkraft er skyhøy. Jeg kjenner det tyske kraftsystemet for dårlig til å imøtegå slike adjektiver. Vi som opererer i det norske kraftmarkedet, derimot, vet at landbasert vindkraft her er den rimeligste storskala-energiformen som vi kan bygge mer av.

Jeg leder et kraftselskap som leverer kraft i NO3 prisområde Midt-Norge. Tidligere var dette et underskuddsområde, og vi tjente godt på kraftpriser som var høyere enn i Sør-Norge. Etter de store vindkraftutbyggingene de siste årene, er NO3 blitt et overskuddsområde med vesentlig lavere priser.

Våre krafthandlere er noen av de beste til å vurdere dette. De følger kraftbalansen i NO3 time for time. Når vi planlegger neste ukes produksjon, så ser vi spesielt på værprognosene og hvor mye av forbruket som vil bli dekket av vindkraft. Vi vet da at differansen mellom forbruk og vindkraft må dekkes av vår magasinkraft. Emblemsvågs påstand om at vannkraft i liten grad brukes som balansekraft, stemmer ikke. Det er denne balansen vi håndterer hver eneste time i året.

Kraftkundene i vårt område kan le hele veien til banken

Emblemsvåg hevder at 400 tyske vindkraftverk legges ned grunnet bortfall av subsidier. Sannheten er at ved mange av disse anleggene blir gamle turbiner erstattet med siste generasjons teknologi, som gir mye mer energi per arealenhet og bedre økonomi. Dette kalles «repowering», og er i ferd med å skje også i de eldste nordiske vindkraftverkene.

Etter den magasinerbare vannkraften, er vindkraft den nest edleste fornybare energiformen fordi det blåser mer i den kalde årstiden. Den er edlere enn elvekraftverk som produserer mest om sommeren når energibehovet er minst.

Emblemsvåg hevder at kostnaden for vindkraft er skyhøy. Det er i så fall for oss produsenter i Midt- og Nord-Norge som får mye mindre betalt for kraften enn våre konkurrenter i Sør-Norge. Kraftkundene i vårt område kan le hele veien til banken. Jeg vil anbefale at han heller populariserer sitt eget fagfelt, som ser ut til å være «livssykluskostnader», og ikke opptrer som energiprofessor.

Erik Espeset

Adm. direktør i Tafjord Kraft