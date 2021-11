Kunstavgiften er fremdeles for kunstnerne

Kunstavgiften er ikke finansiert av kunstnerne. Kunstavgift betales av kjøper – ikke av selger. En kunstner, eller andre som selger kunst, blir dermed hverken fattigere eller rikere av at kunstavgiften legges på omsetningen. BKH har selvsagt ikke oppfunnet «egne» avgiftsbestemmelser for kunstnere. BKHs oppgave er blant annet å gi veiledning til tolkning av regelverket for de enkelte kategorier av kunstselgere, også kunstnere når de opptrer i rollen som næringsdrivende og selgere av egen kunst.

Kunstavgift skal ifølge loven legges til all omsetning av kunst når omsetningen er, eller skal sidestilles med, offentlig omsetning. Kunstavgift fra kunstneres omsetning av egne verk sto for øvrig for drøyt 5 prosent av totalt innbetalt kunstavgift i 2020. Den største andelen kommer fra gallerier, auksjonshus og kunst til offentlig visning, med til sammen cirka 82 prosent av total avgiftsinngang (2020).

Som med alle andre debatter er det en fordel om også denne foregår på et mest mulig faktabasert og saklig grunnlag

Vår erfaring er at for de fleste kunstkjøpere er et tillegg på 5 prosent uproblematisk, særlig når de blir opplyst om at avgiftsmidlene ikke går til statskassa, men direkte tilbake til kunstnerne som bidrag til ny kunstproduksjon. For en kunstner kan et utstillingstilskudd, stipend eller kunstpris fra avgiftsmidlene imidlertid være avgjørende. For en kunststudent kan et masterstipend fra BKH være det som skal til for å våge å satse videre.

Det er bra at kunstnere engasjerer seg i kunstnerøkonomi, vederlagsordninger og finansieringen av ny kunstproduksjon i Norge. Debatt om fordeling av både kollektive og individuelle vederlag, er viktig og legitimt. Som med alle andre debatter er det en fordel om også denne foregår på et mest mulig faktabasert og saklig grunnlag.

Harald Holter

Daglig leder i Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO)

Hege Imerslund



Direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)