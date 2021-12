IKT-Norge advarer mot å øke skattenivået på en måte som gjør kritisk kompetanse dyrere, og svekker næringslivets muligheter til investering og omstilling til det grønne skiftet.

Vi har fem forslag til skattegrep som vil styrke norsk konkurransekraft og øke omstillingstakten til det grønne skiftet.

1. Gi ansatte større – ikke mindre – mulighet til å eie aksjer i egen bedrift

Det er uventet at Støre-regjeringen vil gjøre det dyrere for «vanlige folk» å ta del i verdiskapingen der de jobber gjennom fjerning av ordningen for kjøp av aksjer til rabattert pris i eget selskap. Vi mener reduksjonen av den skattemessige fordelen må økes fra 25 prosent til 50 prosent for differansen mellom markedsverdi og det den ansatte betaler. Ikke fjernes. I tillegg bør taket for den skattefrie delen settes til 100.000 kroner. Det er bra at opsjonsordning nå forbedres, men dette er ikke nok for at vanlige folk skal ta del i verdiskapningen i eget selskap.

2. Legge til rette for økt bruk av hjemmekontor

Vi hadde håpet Regjeringen – etter dyrekjøpte erfaringen gjennom pandemien – ville legge bedre til rette for bruk av hjemmekontor. Nå er det den enkelte medarbeider som må ta den økonomiske belastningen for å få et hjemmekontor til å fungere.

I dag blir arbeidstager raskt fordelsbeskattet på totalbeløp over 4.500. Skal man ha bredbånd, mobilabonnement og godt tilpasset utstyr for å jobbe hjemmefra, blir utgiftene raskt mange ganger større. Dessuten er reglene kompliserte. En styrket fradragsordning vil øke vår evne til å møte nye pandemier, effektivisere samfunnet og gi utvikling i distriktene.